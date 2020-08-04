青海失蹤女生骸骨尋獲時衣服無血漬　救援隊推測死後再遭動物攻擊

四川一名24歲黃姓女大學生上月獨自一人到青海旅遊後失聯，及至8月1日，青海省格爾木公安局發布通報稱，7月30日晚在可可西里自然保護區清水河南側無人區發現黃女的人體骨骼組織，經初步偵查後排除他殺。 事件引起網民討論，有人提出疑問稱，「發現骨骼組織而不是遺體，是不是女生當時遭野生動物襲擊，骨肉被動物分食？」參加此次搜救行動的一名隊員近日則表示，黃女的衣服上沒有血漬，因此推測她應該是先結束了生命，後被動物攻擊。

海西州藍天應急救援中心理事長謝文淋周一（3日）接受內媒採訪時介紹，搜救工作從7月27日開始，持續了4天時間。救援隊出動了3輛車，10名隊員，通過開車和徒步的形式進行搜索，範圍達1000平方公里以上，隊員每日徒步的距離在20公里以上。

謝文淋表示，非常遺憾搜救工作以發現失聯女生的遺骸結束，「女孩衣服上沒有血跡，應該是先結束了生命，後被動物攻擊。」可可西里無人區屬於荒野地帶，據謝文淋介紹，此處氣候變幻莫測，每年夏季也是雨季時期，他在救援過程中也遇到過原本還是晴空萬里，隨即又遇到暴雨甚至雨雪交加的情況，一般人很難適應這樣巨大的溫差和極端天氣交替。

謝文淋還提到，可可西里屬於野生動物資源豐富的自然保護區，一旦被動物攻擊，很容易出現致命危險。由於海拔較高，一旦負重過多或者遭遇意外身體不適，會出現強烈的高原反應，需要迅速採取措施緩解。

他建議遊客不要徒步或自駕前往可可西里探險，要有對自然的敬畏之心。「哪怕是經驗豐富的救援隊員，只要聽說有人在可可西里走失，大家都捏一把冷汗。在可可西里找人，就像大海撈針。」

據此前報道，黃女於7月5日從南京乘火車出發，7月7日抵達青海格爾木市，當日8時乘坐出租車前往可可西里，隨後失聯。8月1日，格爾木警方發布通報稱，獨自前往青海旅遊的女大學生黃某某遺骸於7月30日被找到，經初步偵查，排除他殺。

（新京報）