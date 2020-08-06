內地洪災｜四川7中年人趁河水上漲玩漂流　2女遭沖走身亡

7月16日，因連續暴雨，四川達州市州河河水持續上漲，7名中年人相約到當地進行漂流運動，2名女子遭沖走失蹤。內媒近日報道指，兩名女子均已證實身亡。

達州市7名中年人進行漂流運動，兩名女子遭沖走身亡（點圖放大）：

早前達州市公安局發布通報指， 7月16日下午4時許，羅某某等7名中年人相約到羅江碼頭處漂流，7人到達羅江碼頭附近下水，由於水流過急，下水後便被沖散。其後5人自救上岸，2人失蹤。

內媒《紅星新聞》5日報道指，其中一名失蹤女子由達州市漁民救援隊於7月21日在下游的金盤子水電站找到，找到時已經失去生命體徵。在7月30日晚上，藍天救援隊於通川區北外韓家壩州河水域將一具浮屍打撈上岸，證實該浮屍為失蹤的另外一名女子。

報道指，7人下水後漂流1公里左右，5名男子順利上岸，2名女子被河水沖走失蹤。2名女子均為40多歲的中年人，加入了一個游泳愛好者的協會，事發前曾多次參加該協會組織的漂流活動。

當地居民指，不只是7月16日有人下河漂流，7月15日也有人身上繫著救生氣囊下河漂流，有的還打著旗幟。近來，達州連日多次強降雨導致河水猛漲，有游泳愛好者前來組織漂流活動。

（綜合報道）