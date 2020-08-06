【26年冤獄】前妻與張玉環重逢悲喜交集：「他還欠我一個抱」

被指控故意殺人的江西南昌男子張玉環，在遭羈押長達9778天（約26.7年）後，於本周二（8月4日）被宣告無罪釋放，沉冤得雪。作為目前公開報道中被羈押時間最長的伸冤者，張玉環的案件備受外界關注，而他與前妻宋小女從離別到重逢的故事也賺人熱淚。 宋小女在接受內媒採訪時曾說，張玉環欠自己一個擁抱近27年，「我非要讓他抱着我轉」。相聚當天，張玉環與家人相擁痛哭，宋小女情緒激動一度昏厥。張玉環事後說，怕前妻太激動，就像朋友一樣和她握手，內心還是愛她。

▼影片｜張玉環獲釋回家團聚與家人痛哭相擁▼

綜合內媒報道，8月4日下午，張玉環身穿黑灰相間的條紋衫，身上綁着紅色綢緞花在眾人的簇擁下走進張家大門。張的母親張炳蓮、前妻宋小女和兩名兒子上前迎接，眾人相擁而泣。期間宋小女因過度激動暈倒，當晚被抬上了救護車送往南昌一間醫院，她在注射鎮定劑後才逐漸平復心情。

宋小女事後表示，當時她看到張玉環回家那刻，內心悲喜交集，她知道在短暫的相聚後，自己最終要回到原先的生活，無法給張玉環一個完整的家，「他人出來了，卻還是一無所有。」

張玉環出事前與妻子宋小女的合照。（澎湃新聞）

據悉，1988年，18歲的宋小女嫁給了當時21歲的張玉環，育有兩名兒子。婚後第五年，張玉環被進賢警方認定為殺害同村兩名兒童的兇手，隨後被判決死緩入獄，整個家庭的命運也隨之改變，母子三人四處寄居，生活維艱。

1999年，宋小女身體不適，經檢查發現子宮腫瘤。為了生計和兩個兒子的未來，宋小女決定改嫁，但在簽訂離婚協議之前，她對現任丈夫提出了多個條件，其中包括必須無條件地對張玉環的兩個兒子好，同時允許她隨時回去會見張玉環。

報道指，在近27年間，宋小女始終沒有放棄替張玉環伸冤，僅讀過小學一年級的她只能憑自己認識的拼音查字典寫伸冤信，寫到最痛苦的時候她哭了，淚水浸濕了信紙，她又要重新寫一遍。1998年案件再審期間，宋小女獨自到南昌找「主管部門」伸冤，她回憶當時的情況說：「人家說你來有什麼用？你叫一個男人來，我說我家男人一個8歲，一個9歲，我就是男人。」

宋小女還稱，自己病情惡化後，因為不想拖累現任丈夫花錢治療，曾想過輕生，但丈夫下定決心不能放棄她。在宋小女最絕望的時候，她曾去探望張玉環，告訴對方自己是將死之人，「我知道你冤枉，但是我現在要死了，你就老老實實告訴我，你到底做了沒有，你讓我死得瞑目，好不好？」張玉環則勸她「無論如何都要活下去」，「我真的沒有騙過你，我是冤枉的，你一定要活，如果你不活了，我怎麼辦？你要相信我。」

▼影片｜宋小女接受內媒採訪真情流露▼

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聽說前夫要無罪歸來後，宋小女在接受內媒採訪時亦未掩藏自己對前夫的想念，「他還欠我一個抱，這個抱我想了好多好多年，從他走，我總想抱總想抱，我非要讓他抱着我轉，從1993年欠到今天，他應該抱，他應該抱我，我也應該抱他！」她的真情告白也引起網民熱議：

「前妻談到他眼裏有光，這是騙不了人的。」 「天哪這麼多年了，換別人什麼都該磨平了，但她還像個少女一樣，眼裏有光，真誠表達愛意。」 「單純的感情就是這麼的簡單，一聲問候，一個擁抱。」 「平凡的感情最深入人心。」 「妻子是個有情有義的人，也遇到了有情有義的現任丈夫，祝以後幸福美滿。」

8月5日上午，宋小女陪同張玉環拜祭張的父親。時隔近27年後，二人再次緊握雙手，不過沒有擁抱。張玉環表示，他沒有擁抱宋小女是怕她再次激動暈倒，「我就以平和的心態，就和一個朋友一樣跟她握握手，她心裏就不會那麼激動了，內心我還是愛她的，還是喜歡她的。」

【案情回顧】

據此前報道，張玉環1993年10月27日被指控涉嫌殺害兩名男童而被捕，此後被判決死刑，緩期兩年執行。張玉環多次上訴，堅稱自己無罪，曾遭到刑訊逼供。江西高院最終在2019年3月1日對該案作出再審決定。 及至今年7月9日，江西高院第四審判庭公開開庭再審張玉環案，省檢察院出庭檢察員當日在庭上表明建議改判無罪，認為原審認定的物證證明力不足，三份物證都不能直接證實張玉環有實施犯罪行為，全案沒有任何客觀證據。檢察員又提到，張玉環的兩份有罪供述前後矛盾，作案地點、手段、拋屍時間等重要環節都有重大差異，真實性存疑，原審判決僅以一份有罪供述定罪，先供後證，與事實不符。 最終，法院在8月4日作出了前述判決，宣告張玉環無罪。宣判後，江西省高級人民法院有關負責人代表該院向張玉環賠禮道歉，並告知其有申請國家賠償的權利。張玉環的代理律師尚滿慶近日表示，將幫助他申請約700萬元人民幣國家賠償。

張玉環手寫的申訴狀。（受訪者供圖）

張玉環稱曾遭6天6夜刑訊逼供：放狼狗咬我

在沉冤得雪後，張玉環憶述，他在獄中的頭等大事是寫申訴狀，曾利用節假日寫過數百份申訴材料，也非常關注其他案件平反的消息，「特別感謝國家相關政策逐漸完善後還自己清白。」

張玉環又提到自己曾遭到過刑訊逼供，希望追究相關人員的責任，「我也不知道兇手是哪一個，我這次也是背黑鍋，背了27年，人生有幾個27年，（我經歷了）多少痛苦多少折磨……刑訊逼供的情況下，就逼了6天6夜，放狼狗咬我，現在手上還有傷疤呢，我心裏還是想要追究那個刑訊逼供的人的責任。」

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（新京報／荔枝新聞／梨視頻）