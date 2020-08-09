網傳劉曉慶籌拍《流浪的三毛》　三毛家人聯合版權方斥侵權

內地網絡近日傳出，由劉曉慶監製及主演的電影《流浪的三毛》即將開機拍攝，內容講述已故台灣女作家三毛的一生，還宣稱請來里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、林青霞等明星出演。 對此，三毛的弟弟陳傑與擁有三毛作品電影著作權的鳳凰傳奇影業和台灣皇冠出版共同發表聲明，強調其他公司無權拍攝三毛生平故事的影片。 ​三毛的姪女陳天慈也在微博表示，三毛家人沒有授權《流浪的三毛》電影拍攝。

圖為網傳即將開拍的電影《流浪的三毛》海報。（網上圖片）

《流浪的三毛》講述三毛的生平故事。（豆瓣）

網傳圖片顯示，《流浪的三毛》由嚴歌苓編劇，高曉松擔任藝術總監。演員方面，由劉曉慶飾演中年三毛，里安納度狄卡比奧飾演三毛丈夫荷西，關曉彤飾演青年三毛，由林青霞飾演其本人。該電影將於今年9月中旬在上海、新疆和福建開拍，拍攝周期60日，對白採用普通話、重慶話、閩南話和西班牙語。

電影資料網站《豆瓣》顯示，《流浪的三毛》計劃於今年上映。另據一份網傳的簡報顯示，《流浪的三毛》劇組宣稱，此部戲可帶來12億到16億元的營收，投資回報率達到1200%至1800%。

▼ 該電影宣稱請來里安納度狄卡比奧飾演三毛丈夫荷西

《流浪的三毛》籌拍消息一經傳出，就引發網民廣泛熱議，有人說，三毛是很多人喜歡的作家，「拿她營銷、圈錢，還隨意侵權，這種行為真的很可恥」；也有人質疑，這些被寫在拍攝計劃書上演員，真的有被通知過要演這部作品嗎？

8月6日，江蘇鳳凰出版傳媒集團旗下的鳳凰傳奇影業在微博發出一份聲明，稱《流浪的三毛》開拍的傳言對該公司正在籌備的三毛傳記影片造成極大干擾，該公司是三毛家人及三毛作品著作權所有者皇冠出版唯一授權的影視化版權方，《流浪的三毛》與上述各方均無任何關係，「如任何第三方的行為涉及侵權，鳳凰傳奇影業將保留通過法律維護自身權益的權利」 ​。

這份聲明同時由鳳凰傳奇影業、三毛弟弟（家屬代表）陳傑、皇冠出版三方簽字蓋章。

根據網傳資料，劉曉慶在《流浪的三毛》中飾演中年時期的三毛。（劉曉慶微博）

8月7日，鳳凰傳奇影業再發聲明，引述三毛家人表示，從未與劉曉慶方面或《流浪的三毛》總製片人尊皇影業的馬力先生，就拍攝三毛電影一事進行過正式洽談，更未簽約授權，希望對方立即停止關於該影片的工作。

聲明同時提到，「鳳凰傳奇影業目前正在積極籌備三毛傳記影片《撒哈拉》，並經國家主管部門立項，關於影片主創尚在保密階段，並未有任何消息在公眾面前曝光。」

三毛原名陳懋平，後改名陳平，1943年抗日戰爭期間出生於重慶，成長於台北市，曾先後就讀於台北中國文化學院哲學系、西班牙馬德里大學文哲學院、德國歌德語文學院。1970年代，三毛以其在撒哈拉沙漠的生活及見聞為背景，以幽默的文筆發表充滿異國風情的散文作品因而成名，其讀者遍布全世界的華人社群。

三毛1967年赴西班牙留學期間，遇到還在讀高三的西班牙人荷西。其後，三毛的幾段戀情都無疾而終，直至1972年遭遇情感打擊後再度遠走西班牙，與荷西重逢後，兩人到非洲情定終生，婚後在撒哈拉沙漠共同生活。1991年1月4日，因子宮內膜增生症住院治療的三毛被發現在台北榮民總醫院病房內逝世，死因為以絲襪自縊而亡。

（綜合報道）