白金鑲3600粒鑽重逾半磅　中國商人擲千萬買全球最貴口罩

以色列珠寶品牌Yvel周日（9日）表示，現正製作一個全球最貴的防疫口罩，以白金鑲嵌3600粒鑽石打造，重達270克，價值150萬美元（約1170萬港元），惟設計師未能公開買家身份，僅透露對方是一名在美國從商的中國男子。 不少內地網民熱議，這麼重的口罩戴上去不累嗎？也有人說，相信買家進入疫區時還是會選擇一個普通的N95口罩。還有人問，這麼貴的口罩能洗嗎？是否可以重複使用？

據美聯社周日（9日）報道，店主兼設計師萊維（Isaac Levy）表示，這款金色的口罩使用18-K白金製作，鑲嵌3600粒白鑽及黑鑽，並應買家要求安裝了過濾物料，以達到N99級別的病毒防護能力。

萊維在耶路撒冷附近的工廠接受美聯社采訪時，展示了這款面具的幾片組件，上面都覆蓋了鑽石。其中一個金質組件上為過濾物料留有一個孔洞。

買家要求全球最貴

萊維透露，買家有兩個要求，包括在年底前製成，並且要是全球最貴。萊維說，第二個要求最容易辦到，因為「錢或許不能買到所有東西，但如果有人想買一個非常昂貴的新冠肺炎（COVID-19）口罩，戴著它走在街上吸引注意，應該會為此感到很開心。」

報道指出，目前許多國家都強制民眾在公共場合佩戴防護口罩，而一款有光澤的口罩可能會為佩戴者增添一些風采。不過，這款口罩超過半磅的重量，是普通外科口罩的100倍，「不像是一款實用的佩戴物件」。

萊維感謝這款口罩為該公司員工提供了工作機會。（美聯社）

報道又提到，在世界各地成千上萬的人面臨失業或經濟困難之時，這種誇張的口罩也可能會無意間惹怒一些人。萊維說，自己不會戴這個口罩，但仍對這次機會表示感謝，「我很高興這個口罩為我們的僱員帶來足夠的工作量，能夠在如今這樣非常困難的時期，向他們提供工作」。

由於這款最貴口罩的買家是一名中國商人，事件格外引起內地網民熱議，但大多數人卻不以為然。有人說，這麼重的口罩戴上去不累嗎？也有人認為，相信買家進入疫區時還是會選擇一個普通的N95口罩。還有人問，這麼貴的口罩能洗嗎？是否可以重複使用？更多人則直言，花費千萬元買一個幾乎不能用的口罩是在浪費錢。

網民熱議：

「請正視口罩真正的意義」 「用完後是丟掉還是洗洗再用？？？」 「華而不實，不倫不類！」 「半斤？這不是口罩，是馬嚼子（按：馬銜）啊。」 「我就算有錢買這口罩，也沒錢聘用保安」 「大概就是吃飽撐的錢沒處花了」

（美聯社、微博）