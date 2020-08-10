遼寧13歲男童殺10歲女童免刑責　民事訴訟判賠128萬

2019年10月，遼寧大連發生一宗極殘暴的殺人案，一名13歲少年企圖侵犯一名10歲女童，遭拒絕後用刀將對方捅死，並拋屍到住所樓下花壇。由於兇徒未滿14周歲，當地警方表示，不予追究刑責，也引發網絡軒然大波，不少人認為警方的決定是縱容罪犯。 及至今年5月9日，該案民事訴訟在大連沙河口區法院開庭，日前宣判涉案男童賠償128萬多元人民幣（下同，約合142萬港元）。

受害者為10歲女童，身中7刀慘死。（網上圖片）

2019年10月20日，13歲大連男孩蔡某某將在同小區內居住的10歲女孩小淇殺害，並拋屍灌木叢。因蔡某某未達到法定刑事責任年齡，警方依法不予追究刑事責任，對其進行3年收容教養。

2020年1月3日，小淇家人到沙河口法院正式提起民事訴訟。5月9日上午，該案民事訴訟部分在沙河口法院開庭，因涉及未成年人私隱未有公開審理，當日被告蔡某某家屬無一人出庭。歷經2個多小時庭審，法院宣布擇期宣判，至8月10日復庭宣判。

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小淇母親和代理律師近日透露，沙河口法院對案件作出民事訴訟判決，判處蔡某某、莊某某於本判決生效之日起十日內在遼寧省級平面媒體上向原告小淇母親及家人公開賠禮道歉（道歉內容需經法院審核），此外民事賠償部分，判處蔡某某、莊某某於該判決生效之日起10日內，賠償原告合計128萬6024元。

被害人家屬和其代理律師此前在接受內媒採訪時表示，此次民事訴訟的主要訴求是民事賠償和道歉，要求對方賠償160多萬元，賠償項目包括死亡賠償金、喪葬費、精神損害賠償、撫慰金和誤工費等。

對於上述民事判決，內地不少網民仍表達遺憾和不滿，認為未能補償女童不幸逝去的生命，也不足以懲戒犯罪行為：

「應該把這種強姦殺人犯的個人信息公開，讓其一輩子受到社會的監督」 「就這？他出來了 不見得會變好人」 「再多的錢也買不回小女孩了」 「未成年不是免死金牌」 「未成年人保護法趕緊修改了」

（央視、澎湃新聞）