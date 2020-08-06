廣西漢遭殺害18年後警方終破案　起因竟與新抱與他人私奔有關

18年前，廣西百色市田林縣六隆鎮一名中年男子被人殺害後拋屍荒野，該案兇手一直並未找到。近日當地警方偵破案件，竟發現該男子被殺害是與他的新抱曾私奔有關。

18年前，廣西百色市田林縣六隆鎮一名中年男子被人殺害後拋屍荒野，圖為屍體所有位置。(《法治最前線》)

內媒《南國今報》5日（周三）報道指，在2002年，六隆鎮羅姓男子和陸姓男子的妻子曖昧，其後陸男的妻子更懷上了羅男的小孩，兩人私奔到廣東，並以夫妻名義共同生活。

陸男的親戚到廣東上門勸說後，終於把陸男的妻子勸了回來，但羅男因此對陸男一家人產生仇恨心理，開始伺機對陸男的家人進行報復，並悄悄潛回家鄉。

2002年12月，陸男的父親在回家的必經路上遇到了等候多時的羅男，兩人隨即起了衝突，羅男就從後背腰間取了一把刀出來，朝陸男的父親猛砍，致其頭部、身上多處受傷當場身亡。羅男事後把屍體拖到附近的山溝裡，還清理了殺人現場。

在親友的規勸下，羅男於上月自首。(《法治最前線》)

案發後，當地警方鎖定羅男有重大作案嫌疑，但始終沒有發現羅男的蹤影。今年，公安部在全國部署開展「雲劍-2020」命案積案攻堅行動，當地警方再次對此案進行偵查，發現羅男至今還藏在六隆鎮一帶的大山裏生活。在親友的規勸下，羅男於上月自首。

據了解，在逃亡18年的時間裡，羅男曾到過雲南和廣東打工，但因為沒有身份證，最後又回到六隆鎮一帶的大山裏躲藏。18年的逃亡讓羅男無比疲倦，隨著年紀越來越大，連尋找食物也越來越吃力。

（《南國今報》）