黑龍江男子十年內強姦10多名女性　每次施暴前都問「你是小燕嗎」

黑龍江省齊齊哈爾市18年前相繼發生十多宗連環強姦案，犯人每次犯案前都會問受害人：「你是小燕嗎？」 案件一直到今年6月才被偵破，梅姓男疑犯被捕後供述，他瘋狂作案的原因是為了尋求刺激和「報復社會」。

連環強姦案疑犯梅男於今年6月被警方抓獲。（哈爾濱日報）

綜合內媒報道，2002年至2011年期間，齊齊哈爾市警方相繼接到十多名女性被害人報案。報案人均稱，晚上回家的路上在崗西地區附近遭一名年齡約30歲、身高約170cm的男子脅迫與其發生性行為，其中數宗案件還伴隨有搶劫犯罪。最特別的是，上述被害人均稱，疑犯作案前都會問一句「你是小燕嗎？」

警方當時經調查搜證後，唯一收集到的有利線索就是2011年12月24日在一宗相似案件中，在現場和被害人體內提取到疑犯的體液。之後的近10年間，再無此類案件發生，疑犯也像憑空消失一樣無法追尋。

及至今年2月，新冠肺炎疫情在內地爆發，防疫檢查期間所有人員進出必須佩戴口罩、掃碼、測溫。在齊齊哈爾富拉爾基區防疫站，工作人員遇到一名奇怪的中年男子，他不但不配合防疫檢查工作，還不聽勸阻堅持要跨越欄杆，最終男子被警方帶到公安局調查。

辦案民警則發現，這名男子神情恍惚，說話語無倫次，非常古怪。「眼睛總是四下瞅，不敢和我們對視，感覺特別緊張。」在對其身份進行調查後，警方發現這名梅姓男子今年50多歲，家住富拉爾基區崗西附近，1984年他有一個強姦罪前科，被判刑14年，遭監禁9年後於1993年出獄。

警方押解梅男到犯案現場重組案情。（哈爾濱日報）

經過進一步走訪排查，以及比對梅男和「小燕」系列強姦案疑犯的特徵，警方確認梅男就是上述強姦案的疑犯，並於6月19日將其捉捕歸案。梅男落網後亦供認了自己在2002年至2011年間實施強姦的犯罪事實。

據介紹，梅男自從1984年被判刑後出現病態心理，「仇恨公安機關、仇恨社會」。他之所以瘋狂作案，一是為了尋求刺激，二是為了「報復社會」。梅男還稱，他曾有一個心儀的女孩名叫小燕，雖然二人從未相識，但對方的名字深深刻在梅男的腦海中。為了不影響自己在「小燕」心目中的形象，梅男每次作案的開場白都是「你是小燕嗎？」

此外，梅男還認為，「大半夜回家的女性都不是好人」，才會選擇對她們下手。2011年起，梅男身體狀況不如從前，便不再作案，逐漸消失在警方視線當中。如今他已被刑事拘留，案件仍在偵辦中。

（哈爾濱日報/上觀新聞）