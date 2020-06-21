南京男子醉倒街頭遭同性強姦　律師：性侵對象為男性不構成強姦罪

今年5月18日，江蘇南京男子小王因喝醉而倒臥街頭，其後遭一名男子強行除褲侵犯，他憤而表示「社會上怎麼會有這麼噁心的人，法律一定要嚴懲他」。 該案疑犯於近日被捕，但律師表示，由於性侵受害人小王是男性，依照現行法律，不能將疑犯認定為強姦罪，只能按強制猥褻罪處罰。

據小王憶述，5月18日凌晨，他因喝醉在街頭迷路，由於走不動路而躺在路邊休息，及後便在矇矓中被一名陌生男子帶到河道旁坡道處，繼而被強行脫褲侵犯。他清醒後感到身體不適，才意識到自己被侵犯，於是報警。警員接報後，經過近1個月的摸索調查，將疑犯男子逮捕。

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小王稱，事發後他身心遭受重創，「特別害怕，也沒經歷過這事」，且發現被侵犯部位出血，擔心感染疾病的他，還自行到醫院進行愛滋病病毒檢測。

不過江蘇天煦律師事務所的律師張賽就指，現行法律中強姦罪的受害對象明確限定只有女性，雖然該案看起來像強姦罪，但案中受害者身份不符法律規定，因此並不構成強姦罪，無法以強姦罪起訴。若受害人的性自由遭受觸摸和摟抱等形式的侵犯，應按照強制猥褻罪定罪處罰。

男性受性侵 以「強制猥褻罪」論處加害者

根據內地刑法236條規定，以暴力、脅迫或其他手段強姦婦女的，處3至10年有期徒刑；若犯罪「情節惡劣」，包括在公共場所當眾強姦婦女、輪奸、致使被害人傷亡、或姦淫不滿14歲幼女等則從重處罰，最高可判處死刑。

不過，2015年8月，刑法237條修改為「以暴力、脅迫或者其他方法強制猥褻他人或者侮辱婦女的，處五年以下有期徒刑或者拘役」，當中「他人」即涵蓋男性，使得14周歲以上的男性受性侵時亦受到法律保護，但刑罰較強姦罪為輕。近年來不少男性受性侵案件，加害人都被以強制猥褻罪判囚。

值得一提是，瑞典、芬蘭、挪威、丹麥、西班牙、奧地利、意大利等國的刑法典在規定強姦罪及其他侵犯型性暴力犯罪時，都將「被害人」表述為「他人」。香港和澳門對於非禮、雞姦等行為，亦沒有限定犯罪人和被害人的性別。

（綜合報道）