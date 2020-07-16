【內地洪災】重慶多個區縣再受重創　暴雨引發山泥傾瀉致2死4失蹤

內地南方地區暴雨持續，長江流域洪水氾濫。7月15日晚上到16日上午，重慶多地遭遇暴雨襲擊，城區部分街道積水深達1.5米，還有洪水湧入辦公樓。暴雨又在當地引發至少3宗山泥傾瀉事故，造成2人死亡，4人失蹤。

重慶萬州區的消防員轉移受困群眾。（華龍網）

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受暴雨影響，重慶市萬州區五橋鎮紅星街道十多幢房屋被淹，街面水深約1.5至2米，有1050戶群眾受困。當地政府向武警官兵求援，幫忙轉移受災群眾及物資。忠縣三匯鎮暴雨引發的山洪導致場鎮被淹，梁平河水上漲倒灌，淹沒了觀音洞景區入口。還有洪水直接沖進辦公樓。

此外，重慶市開州區敦好鎮發生三宗山泥傾瀉事故，造成2人死亡、4人失蹤。其中雲門村5組山泥傾瀉造成一農戶家垮塌致1死3失蹤；正陽村2組山泥傾瀉，1人被山泥沖走致死；白岩村9組山泥傾瀉導致1人失蹤。

暴雨引發重慶多個村鎮發生山泥傾瀉。（影片截圖）

氣象部門預測，7月至9月重慶總體呈洪旱並存、洪旱交替趨勢。預計目前至9月，重慶還將有4次至6次區域性暴雨天氣過程，易發生洪澇、山洪和地質災害。從7月下旬開始，重慶大部分地區將陸續進入階段性的高溫時段，平壩、河谷地帶最高氣溫將達到40°C至42°C，35°C以上的高溫天數較常年偏多2天至7天。

（新京報／梨視頻）