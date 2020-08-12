《花木蘭》9月將在大陸及台灣電影院上映

迪士尼（Disney）真人版電影《花木蘭》（Mulan），原本上映日期定於2020年3月底，但因為新冠病毒肺炎疫情影響不斷延期，更在近日宣布將不會在歐美院線上檔，而是直接上傳到迪士尼的串流平台播映。 不過，在中國大陸和台灣，《花木蘭》仍會在電影院上播映首輪影片。

根據美國的《綜藝》雜誌網站於8月4日報道，《花木蘭》已經放棄了在北美、歐洲等地院線上映的計劃，而是將會於9月4日在迪士尼同名視頻串流平台上點播放映，收費為29.99美元，大約是北美普通電影票價的3倍，但只要持續訂閲平台（6.99美元）就能無限次觀看。

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不過，迪士尼官方微博已經於8月11日公布消息稱，《花木蘭》確定會於9月在中國大陸電影院上映，中國大陸版的海報也明確寫著「即將綻放戲院」，但確定日期還未公布。另外，台灣迪士尼也於稍早的8月4日宣布，將會於9月4日在電影院上映，和歐美串流平台同步。

根據迪士尼官方的說法，他們原本計畫全面在串流平台上映，但因為迪士尼平台並沒有在很多地區上線，所以在那些看不到平台的地區，才就用院線上映。換句話說，這是因為中國大陸和台灣都沒有引進迪士尼串流平台，所以只能在電影院上映。

不過比起官方說法，為了趕快上映電影、回收電影成本恐怕才是真正的原因。全球新冠肺炎疫情仍在惡化，恐怕很難期待電影戲院的票房能夠在短時間內回到疫情前的水準，相比之下，中國大陸及台灣疫情已經基本控制住，是可以期待戲院票房的地區。

法國戲院老闆傑哈德勒蒙撤下《花木蘭》宣傳板的手段比較極端。（facebook＠Gerard Lemoine）

歐美的很多戲院對迪士尼的決定並不感到高興，包括英國、法國等戲院已經重開的歐陸國家戲院，對於迪士尼決定不在歐美上院線表達出了憤怒的聲音。法國克利希（Clichy）的獨立戲院老闆拉德·勒莫因（Gerard Lemoine），就在社群網站上傳了一段砸毀《花木蘭》宣傳板的影片。

迪士尼拍攝《花木蘭》成本高達2億美元，成為迪士尼有史以來最高成本的真人電影。而且，一般評估《花木蘭》宣傳成本也來到拍攝成本的1/2，也就是1億美元，如今可能要因為疫情「打水漂」。現在，只要《花木蘭》一天不上映，這超過3億美元的支持就一天壓在迪士尼心頭，串流平台卻因為疫情的關係，付費使用者已經超過1億人次，難怪迪士尼做出直接在串流平台上映的決定。

但是目前，串流平台上映新電影的獲利模式還有很多不確定性，比不上電影院票房的現金入袋來得爽快。此外，華人文化圈就是《花木蘭》的重點票房客群，尤其是中國大陸的票房，根據中國大陸國家電影局，2019年中國大陸電影票房總共是92.43億美元，超過了全球電影票房的五分之一。美國好萊塢的大製作電影在最近十幾年已經越來越仰賴中國大陸票房來創造收益；在全球疫情下，《花木蘭》到底能不能起死回生，恐怕很大程度就決定在中國大陸觀眾買不買帳了。