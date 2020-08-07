《花木蘭》｜戲院老闆不滿迪士尼撤檔　棒球棍怒毆「劉亦菲」洩忿

迪士尼（Disney）真人版電影《花木蘭》（Mulan）由中國女演員劉亦菲擔正演出，更有李連杰、甄子丹以及鞏俐參演，不過除了檔期問題外，外界質疑都受中美關係持續惡化影響，早前迪士尼正式公布《花木蘭》四度撤檔後，落實將其在串流平台Disney+上架。

不少荷里活猛片，如迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan），原定於今年暑假的黃金檔期上映，但受疫情影響一再押後，迪士尼決定將《花木蘭》在自家平台Disney+上架。（電影劇照）

真心想要睇《花木蘭》的外國粉絲就要俾足Disney+每月6.99美元（約54元港幣）外，再額外支付29.99元美元（約233元港幣），總共287元港幣先有戲睇，可謂4DX的價錢，家居的享受。不過沒有Disney+以及戲院正常運作的地區則仍會在戲院上映。昨夜（6日）台灣迪士尼宣布台灣定檔9月4日上畫。

法國獨立戲院老闆Gerard Lemoine嬲到用棒球棍怒毆戲院中的《花木蘭》宣傳紙板。（影片擷圖）

不過迪士尼此舉似乎引起法國獨立戲院老闆Gerard Lemoine的不滿，本來他們一心以為只要重映完舊作，如基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《星際啟示錄》、《潛行兇間》、《蝙蝠俠—黑夜之神三部曲》等等經典電影，就會迎來大片《天能TENET》和《花木蘭》，豈料兩套戲的映期都一推再推，《花木蘭》更提早離場宣布唔玩，轉戰Disney+，令戲院主人們紛紛感到被一盤冷水兜頭淋，一心想靠《花木蘭》獲得盈利的Gerard Lemoine得知消息後，嬲到要人拍片，睇住佢用棒球棍怒毆戲院中的《花木蘭》宣傳紙板，在打、毆、踩之下，立體的宣傳紙板都變回平面，他更踩在劉亦菲的臉上表示強烈的不滿。

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