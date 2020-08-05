《花木蘭》迪士尼棄北美放映　轉陣Disney+超高收費破紀錄

迪士尼（Disney）真人版電影《花木蘭》（Mulan）由中國女演員劉亦菲擔正演出，更有李連杰、甄子丹以及鞏俐參演，不過早前7月尾迪士尼才公布《花木蘭》第四度撤檔，最後更將其剔出上映計劃之中，原來是為了《花木蘭》在串流平台Disney+網路上架而鋪路。

劉亦菲在廣州宣傳時的照片一直被人嫌棄牙黃又醜，指破壞了「花木蘭」的形象。（視覺中國）

最早期《花木蘭》原先訂於2020年3月26日上映，但就因新冠肺炎疫情影響的關係3度延期，上月尾更臨時宣布撤檔，今日（5日）更公布令人驚訝的消息，迪士尼直接放棄北美地區，包括美國、紐西蘭、澳洲等地，指出《花木蘭》均不會在這些地區的戲院上映。而電影最快會在9月4日於串流平台Disney+跟大家見面，而無法使用Disney+且戲院經已恢復營業的地區將會繼續上映，目前戲院正常運作的有台灣以及南韓，不過兩地仍未有最新公布。

有分析指因為中美關係持續惡化，加上在短期未見轉好形勢，迪士尼今次的決定如同放棄了《花木蘭》，因為在其他迪士尼的大片中，從未有試過有被這樣對待。（電影劇照）。（劇照）

雖然迪士尼方面早前實牙實齒講明《花木蘭》會在戲院上映，因為該戲足足斥資2億美元（約15.5億港幣）打造，堪稱迪士尼史上最貴的動畫真人版電影。不過對此迪士尼CEO Bob Chapek表示：「《花木蘭》的情況是特別的，雖然不得不多次改檔期，但仍希望在新冠肺炎疫情期間能將電影帶給觀眾。」

據了解《花木蘭》將會是迪士尼測試VOD的新型態，觀眾想要睇戲除了要付費Disney+每月6.99美元（約54元港幣）外，再支付29.99元美元（約233元港幣）才可能睇到《花木蘭》，換句話說要是新登記的會員要俾足287元港幣才有戲睇，創下2011年以來VOD租片觀看價格新高。

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不過對此Bob Chapek樂觀回應：「這只是一次性的收費，不會是我們未來的市場模式。加上我們發現以29.99美元提供給新產品給消費者很有趣，不單止令到平台訂閱數量上升，更可以看到觀眾、訂閱者的分析數據。」