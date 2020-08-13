Balenciaga七夕廣告被嘲「鄉村影樓風」　網民狂插：阿婆都唔會買

因應中國傳統節日「七夕」，法國品牌Balenciaga（巴黎世家）近日推出四款定制沙漏包（Hourglass），寫有「他愛我」、「我愛你」、「我愛我」、「你愛我」的中文字樣。 該品牌還為上述新品拍攝了一組宣傳廣告，但被網民狠批似足90年代的「鄉村影樓風」，還有人直言「每一個元素都醜絕人寰」、「我嫲嫲看了都不買」。

Balenciaga近日推出四款定制沙漏包，「土味」廣告遭到網民狠批。（網站截圖）

Balenciaga以艷麗的大紅大紫，玫瑰花、愛心等呈現，配上土味文字，譬如「愛上我，讓我赤紅的真心包圍你」、「懂我心，你就有個時髦粉紅小包袱」等，透出濃濃的土味和「長輩圖」風格。點擊以下圖片瀏覽廣告照片：

+ 3 + 2

據悉，Balenciaga的宣傳廣告曝光後，不少網民一開始以為是他人P圖「惡搞」之作。惟到官方網站核查後，卻發現廣告和四款新手袋都真實存在，「再三確認不是P圖，這個創意是認真的嗎？」

四款定制沙漏包（Hourglass）寫有「他愛我」、「我愛你」、「我愛我」、「你愛我」的中文字樣，每款定價13900元人民幣.（網站截圖）

根據官方介紹，這是Balenciaga今年七夕情人節推出「沙漏包」特別系列，在品牌標誌性的設計上，特別定制了中文書法塗鴉藝術，來呼應表達愛意的傳統節日，「宛如情意綿綿的手寫情書」。廣告宣傳照拍成這種畫風也有原因，官方稱他們是以「經典復古愛情故事影像作為靈感來源」。

可惜大部分內地網民認為，這種風格就是「純粹的醜」：

「不了不了，你們對我們到底有甚麼誤解。」 「是真的土，不接受甚麼所謂的時尚感。」 「我奶奶看了都不買系列。」 「每一個元素都醜絕人寰。」 「我覺得把包設計成這樣，拍這種宣傳照，是在侮辱中國人的審美。」 「我覺得巴黎世家就是換了一種方式在辱華。」

（綜合報道）