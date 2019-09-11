【關公災難】重提「法租界」被指辱華　無印良品致歉：已認識錯誤

日本知名品牌無印良品周二（10日）在微博推廣一場在上海舉辦的跑步活動，唯宣傳文案中一句「法租界」引起爭議，有網民指稱其「辱華」，「租界」一詞伴隨侵略與屈辱歷史，並不適合用作形容地名。 無印良品事後致歉並取消活動，表示無傷害中國民族情感的意圖，已深刻認識錯誤。

無印良品在活動宣傳中提及「法租界」，引起爭議。（微博）

無印良品周二透過微博，宣傳14日在上海舉行的「都市WALKER─在法租界紅燈右轉」活動，呼籲參與者在種有梧桐樹的「法租界」路上慢跑，到路口若遇上紅燈便右轉，綠燈則直行。以表達生活中「隨緣」的自然而然。

然而，「法租界」一詞卻引發「關公災難」，甚至引起罵戰。有網民認為，「法租界」伴隨着侵略與屈辱歷史，不適合用以作為地名，亦有人直指無印良品「辱華」，呼籲抵制：

「辱華！抵制無印良品！」

「租界這東西隨著侵略者而來，伴隨著侵略與屈辱，不是什麼好詞彙。」

「尋釁滋事。」

有網民指，地圖軟件也有顯示「法租界」。（百度地圖）

但亦有網民認為，「法租界」是歷史的一部分，沒必要太敏感，而且地圖軟件也有顯示「法租界」：

「百度地圖：黃浦區建國中路22號，上海舊法租界。」

「地名只是記載一段歷史的痕跡，有什麼問題嗎？」

而內媒《觀察者網》則寫道，「我們要告訴無印良品，在目前的中國，已經沒有法租界這種出賣國家利益的東西。」

無印良品表示，他們確無傷害（中國）民族情感的意圖，尊重中國的文化與歷史。（視覺中國）

無印良品宣布取消活動

事件引發爭議後，無印良品刪除原微博，宣布取消活動，並透過傳媒表示，他們確無傷害（中國）民族情感的意圖，尊重中國的文化與歷史，又指他們在員工培訓、文案審核中存在缺失，才導致事件發生。他們已經認識到錯誤，同時深表歉意。