制止餐飲浪費｜貴州餐廳回收剩肉高溫消毒　淘寶跟風發布影片惹議

國家主席習近平近期指示，要堅決制止餐飲浪費行為。內地多餐飲業為響應習近平的號召，紛紛倡議推行N-1點餐模式。央視等官媒也開始大力宣傳節約糧食的重要性。 淘寶的微博官方賬號「淘寶吃貨」周三（12日）也跟風發布了一段影片，稱貴州貴陽某間烤肉店的烤肉物美價廉，「只要6毛錢一串，吃不完的話還可以退，退回去的烤肉會用高溫消毒一遍。」 惟影片在網上引起極大爭議，很多網民都反對回收剩肉的做法，並擔心有食品安全問題。

「淘寶吃貨」在微博擁有千萬粉絲，其近日發布的「烤肉吃不完可以退」影片受到質疑。（微博截圖）

據悉，「淘寶吃貨」近日發布的相關影片，其早在去年6月已經發布了一次，但當時播放量不足200次。在官方指示倡導節約糧食後，「淘寶吃貨」又翻出這段影片，宣傳「對舌尖上的浪費說不」。

影片中，貴州貴陽某間烤肉店的店員介紹，「我們是採取人性化的辦法，吃多少算多少，吃不完也可以退。」店員稱，「蔬菜是不可以退的，烤肉可以退，退了之後會進行高溫消毒。」不過，店員在影片中沒有明確講述，經過高溫消毒的烤肉是否會再次出售，不過他強調，這樣的做法「絕對沒有問題」。

影片中還採訪了兩名食客，其中一名女食客稱讚這樣做可以避免浪費，而且「味道還挺好的」。不過她也強調，「退的時候，大家用餐的時候要注意一下衛生。」另一名食客則直言，一開始也顧慮衛生問題，但後來覺得對消費者來說也是「好事」，「吃不完又很浪費，這樣會節約一些。」

這段影片近日引起極大爭議，有網民提供實驗數據稱，將烤肉回收再加工，不僅失去了烤肉應有的風味，而且會導致致癌物質苯並芘含量的增加。更多網民則認為「回收剩肉」的做法很難接受：