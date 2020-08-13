【新冠肺炎】內地網售疫苗一劑498人仔？廠家闢謠：仍在試驗階段

全球新冠肺炎疫苗研發還在持續，但內地網絡近日已有人大張旗鼓兜售「新冠肺炎疫苗」，不但包裝為知名藥廠生產，還有仿冒條碼，每劑要價498元（人民幣．下同），有賣家還聲稱「醫護人員和出國人員可以先用」。 不規，涉事兩間藥廠出面澄清，表示疫苗仍然在臨床試驗階段，並沒有上市，也未公布價格。內媒報道指出，在朋友圈等平台兜售疫苗是違法行為，呼籲市民積極舉報。

網上兜售的「武漢生物製品研究所有限責任公司」出品的新冠肺炎疫苗。（網上圖片）

據內媒報道，有賣家在朋友圈寫道「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，產量低需排隊，9月2日正式上市。」，並搭配多張照片。照片顯示，該款疫苗包裝主色調為橙色和白色，生產企業是北京科興中維生物技術有限公司，其最下方的批准文號顯示「待定」。

另一款「498一支，總共打3支」的疫苗，包裝盒則是藍綠色流線圖案，生產企業是生產企業是武漢生物製品研究所有限責任公司。在微信兜售該款疫苗者聲稱「已經出來了。醫護人員和出國哦人員可以先用」，又指該疫苗「差不多到年底就可以普及」。上述兩款疫苗包裝上都有條形碼可供藥品追溯，可以查到該疫苗的詳細資訊。

不過，對於網售疫苗的真實性，北京科興中維生物技術公司負責人表示，目前疫苗正在巴西、孟加拉等國家進行3期臨床研究，還沒有上市。武漢生物製品研究所有限責任公司相關負責人也表示，目前疫苗已進入3期臨床試驗階段，具備大規模量產能力，但還未上市，也未公布價格。

內媒報道指出，上述兩款疫苗均不存在一些人員先期接種的說法，且依據《疫苗管理法》，在朋友圈等平台兜售疫苗是違法行為，呼籲市民積極舉報。

報道指，國藥集團中國生物技術股份有限公司生產的新冠病毒滅活疫苗，7月份的庫存量已達400多萬份，且數量仍在不斷增加，一旦完成3期臨床試驗獲准上市，很快就能夠滿足國內接種需求。該公司董事長楊曉明曾表示，樂觀估計，國產新冠病毒滅活疫苗最快或於今年底或明年初上市。

（綜合報道）