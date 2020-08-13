【新冠肺炎】張文宏：以中國現在防控態勢不用對疫苗問題太焦慮

全球新冠肺炎疫情嚴峻，各國都在加緊研製疫苗，多國疫苗已進入臨床試驗階段，而俄羅斯衞生部8月11日更首次讓該國研製的一款新型冠狀病毒肺炎疫苗在國家註冊。 復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前表示，中國疫苗研發世界領先，中國現的防控也比較成功，所以國人不要太過焦慮。

多國新冠肺炎疫苗進入臨床試驗階段。（Reuters）

張文宏接受央視新聞採訪，現在世界上有很多公司在疫苗領域走得非常快。目前最快的進度，就是進入了所謂臨床最後階段，稱之為三期臨床試驗，中國現在比較確定走在前面的，是中國工程院院士陳薇團隊的腺病毒載體疫苗，還有楊曉明團隊的滅活疫苗。

他表示，他們跟世界上其他國家的載體疫苗還有RNA疫苗，走得比較靠前。最終哪個疫苗會最先完成三期臨床試驗，哪個疫苗最先獲得最準確的臨床研究結果，拭目以待。

張文宏稱，但是現在不排除在疫情蔓延最為嚴重的國家，會啟動「緊急接種計劃」，所謂「緊急接種計劃」就是不再等待疫苗三期臨床研究結果，直接實施接種。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（資料圖片）

張文宏說，中國民眾可以等到進入第四季度再進行比較，看疫苗當中到底哪個最終有效，還是要等最後研究的結果出來。他又表示，以中國現在的防控態勢，可以不要太過焦慮，現在中國的防控模式、防控能力，在疫苗出來之前，是可以保障中國經濟平穩有序發展的。

張文宏提到的中國生物技術股份有限公司董事長楊曉明，也在接受採訪時表示，下半年的中後期，最晚2021年年初，中國、全球都應該能用上滅活疫苗。從目前獲得的數據來看，它的安全性良好，有效性也值得期待。