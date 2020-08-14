年入僅1.78億脱貧縣耗資7億建豪華中學　官員：促進文化旅遊融合

陝西鎮安縣2019年5月才脱貧，其2019年地方財政收入1.78億元人民幣，但當地居然建起了一所總投資高達7.1億元（人民幣，下同）的中學，鎮安縣需為此連續12年、每年至少償還5000余萬元貸款。 脫貧縣斥巨資建豪華中學的新聞在內地輿論引起巨大爭議，有網民批評當地政府鋪張浪費。不過，當地官員表示，建設該中學意在「促進文化和旅遊融合」，還體現了「再窮不能窮教育」的理念。

為解決城區學位不足問題，2015年起，鎮安縣開始建設新鎮安中學項目。新校址位於鎮安縣永樂街道太平村，距縣城約14公里，已於近期交付使用。校方介紹，學校占地272畝，總建築面積12.9萬平方米，計畫容納6000名學生。

新華社記者日前實地走訪發現，鎮安中學新址共有教學樓、宿舍樓、餐飲樓、體育館、教師公寓等主體建築24棟，設置120個教學班。校園內比較顯眼的是一些與教學無關的設施：從氣派的仿古牌坊式大門進入校園，4層噴泉水景沿步道拾級而上，16尊石刻鯉魚分佈兩側，一方約8米長、1.5米高的校訓大理石碑位於噴泉盡頭。據學校工作人員介紹，該水景取「鯉魚跳龍門」之意，從西安拉來的校訓石碑就花費了五六萬元。

校園內，除隨處可見的石砌欄杆外，每棟建築均有仿唐式建築屋頂。西南角一處長約50米、落差15米左右的多級瀑布群上建有涼亭，四周有假山、水車、棧道、水景、石拱橋等。

鎮安中學籌建處相關負責人介紹，假山瀑布水景花費200余萬元，並為此削平部分山體，建設防滑坡擋牆。全校附屬工程綠化帶、管網共計花費8000余萬元。

行政辦公樓內部設施也頗為扎眼。掛有「副書記」門牌的辦公室目測面積超過30平方米，另一間掛有「課管處主任」標牌的辦公室目測面積在30平方米左右。而根據《黨政機關辦公用房建設標準》，縣級機關縣級副職辦公室面積不得超過24平方米。鎮安中學作為副縣級單位，「副書記」「課管處主任」等的辦公室面積明顯超標。

當地官員：打造唐文化 促進和旅遊融合

鎮安縣委一位幹部介紹，之所以要將校園建設為仿唐式建築風格，是由於當地要打造唐文化，以「促進文化和旅遊融合」。

據了解，鎮安中學項目總投資達7.1億元，鎮安縣需連續12年、每年至少償還5000余萬元貸款。關於還款問題，學校籌建處相關負責人介紹：「將來縣上拿錢還一部分，再想辦法爭取上級資金解決一部分。」

該學校情況經媒體報導後，引起內地輿論廣泛關注。許多網民批評當地剛剛脫貧，不顧自身財力就興建這樣的學校是浪費，亦有人指當地想借學校發展旅遊根本是本末倒置。實際上，鎮安中學部分教師也對媒體反映，學校雖然花費大量資金建設硬件設施，但師資力量等軟體並未得到明顯提升，而且，一些規劃並不合理，造成了資源浪費。

官媒《人民網》也發表評論說：「積極改善山區教學條件是好事，但好經不能念歪。縣豪華中學引爭議，寶貴資金涉嫌浪費，難掩形式主義」。

對此，當地一些幹部認為，高標準建學校體現了「再窮不能窮教育」的理念，即使建得超前一些也無可厚非。

實際上，早在2013年2月，教育部就發出《關於勤儉節約辦教育建設節約型校園的通知》，提出要按照樸素、實用、適用和節約資源的原則建設學校校舍，嚴格控制校舍建設專案的造價標準，不得搞豪華裝修，堅決杜絕「豪華校門」「豪華辦公樓（室）」等。國務院辦公廳2018年8月也曾印發《關於進一步調整優化結構提高教育經費使用效益的意見》明確，堅持厲行勤儉節約辦教育，嚴禁形象工程、政績工程，嚴禁超標準建設豪華學校，每一筆教育經費都要用到關鍵處。