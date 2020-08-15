想跟偶像談戀愛｜誤信「降情術」可與鄧倫相戀　杭州女被騙330萬

Twins歌曲都有唱：「想跟偶像談戀愛 要為萬人迷喝采」。粉絲仰慕明星，為了跟偶像戀愛可以做出哪些瘋狂的事情？杭州30歲劉姓女子竟願意斥資請人「做法事」，並相信施「降情術」可以與對方相戀，但最終發現只是騙局，兩年內被騙取330萬元（人民幣．下同）。

據悉，劉女向李女購買佛牌、做法事、捐廟40餘次，花費90餘萬元。圖為涉案的泰國佛牌（網上圖片）

綜合內媒報道，劉女經營童裝店，一名李姓女顧客常在網上向她買童裝。2017年5月，劉女同李女談及自己生意不順，李女表示自己做佛牌銷售，只要做場「法事」，買塊泰國佛牌就能轉運。劉女深信不疑，隨即向李女轉帳1660元。此後，每遇生意或感情不順，劉女都求助李女並購買迷信產品或服務。

2018年9月，李女獲知劉女與男友分手，同時知道對方非常喜歡內地男星鄧倫，於是決定假冒鄧倫施騙。李女向劉女謊稱，自己認識的一名「泰國翻譯」，曾為很多明星做法事。經介紹在網上認識後，這位「泰國翻譯」稱只要劉女購買與「鄧倫」一樣的佛牌，再施「降情術」，就能幫她介紹認識鄧倫，並與鄧倫相戀。劉女花費數十萬元「做法事」後，李女和這名「泰國翻譯」假扮成「鄧倫助理」加她微信。

圖輯｜內地男星鄧倫是一名90後「小鮮肉」（點圖放大）：

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在「助理」引見下，劉女加了「鄧倫」微信並多次語音聊天，她對「鄧倫」的身份深信不疑。此後，劉婷按「泰國翻譯」提出的買佛牌、做法事、捐廟等不斷向對方匯款，以幫助維繫這段感情。為了能和「鄧倫」修成正果，2018年9月至2020年2月期間，劉女一共向李女轉帳50餘次，金額達330多萬元。

2019年7月，「鄧倫」通過微信向劉女表白，但此後劉女發現「鄧倫」不肯見面，還找理由推脫視訊通話。及至今年6月，劉女在翻看向「泰國翻譯」的轉帳記錄時發現，收款人的實名是李女的丈夫，才驚覺自己受騙，於是報案。杭州餘杭區檢察院8月11日透露，該院已對上述涉案人員進行批捕和採取刑事強制措施。

據調查，這場「鄧倫」騙局，是李女夥同朋友陳明（化名）、丈夫、母親3人設計的，四人分飾泰國翻譯、鄧倫、鄧倫助理等角色，讓「鄧倫」負責與劉女談戀愛。而劉女被騙的錢幾乎已被李女等人揮霍一空。

警方的一段審訊影片顯示，假扮「鄧倫」的疑犯在接受警方審訊時表示，他先後假扮過2個身分，一個是鄧倫，另一個是鄧倫助理。當警員問及鄧倫是甚麼人時，他表示：「不認識鄧倫，只知道是個明星。」

（綜合報道）