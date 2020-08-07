貴州惡勢力醫院連環招數騙財　受害人手術後生殖器官嚴重彎曲變形

貴州遵義紅花崗區法院今年初一審公開宣判「遵義匯川歐亞醫院」惡勢力犯罪集團案，首被告韓某犯詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪，被判處有期徒刑20年，並處罰金920萬元（人民幣．下同）。同案其他首要分子及成員，則分別被判處有期徒刑3年至19年6個月不等。該案近日二審宣判，維持原判。 據《央視新聞》披露案情細節，涉事醫院宣傳自身是一間集醫療、預防、保健和康復服務為一體的綜合性男科醫院，手法卻是先誘惑受害人到醫院就醫，其後偽造檢查結果，甚至讓病人服食特定藥物以製造虛假病情，同時亦有「提刀加價」。警方查證後發現，該案至少涉及627名受害人，其中13人已達輕傷二級，另有48人屬於輕微傷。

首被告韓某犯詐騙罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪，被判處有期徒刑20年，並處罰金920萬元。同案其他首要分子及成員，則分別被判處有期徒刑3年至19年6個月不等。（央視新聞）

+ 5 + 4 + 3

遵義歐亞醫院於2014年成立，福建籍的韓某是醫院總經理。據警方透露，醫院會僱用一批毫無醫學常識的客服人員，冒充專業醫生在網上誘導病人來醫院就醫，是誘騙患者的第一步「誘導病診」。客服人員會用一些美女頭像或者醫生頭像來誘惑受害人，「你最近的性生活怎麼樣啊，或者說你的身體有沒有感覺一些不適啊，男性這方面的問題」。

受害人到達醫院後，會被誘導進入手術室接受檢查，醫生其後就會謊稱突然發現有各種嚴重症狀，需要立刻進行手術治療。目前被拘留在遵義市看守所的劉某是醫院其中一名醫生，她沒有任何行醫資格，卻在醫院中化名為「王芳」，是男科門診的知名醫生。劉某月入至少10萬元，最擅長卻非為患者看病，而是成功勸說對方做手術的「有效開發」，甚至「單體開發費用」，即受害人花費8000元以上。

劉某是醫院其中一名醫生，她沒有任何行醫資格，卻在醫院中化名為「王芳」，是男科門診的知名醫生。（影片截圖）

報道稱，遵義歐亞醫院更惡劣的做法就是「製造病情」。其中一名受害人23歲的楊某，他和他女朋友到醫院做包皮環切手術，結果手術後被醫生告知發現有「囊腫」。但實際上「囊腫」是醫生故意製造出來，方法是用注射器在皮下組織注射出一個水泡。警方指，假設受害人發現不妥，拒絕手術，醫生就會表明出現任何問題醫院概不負責，令大部分受害人無奈下被逼支付費用做手術。

報道又指，威脅敲詐受害人並非個別醫生的個人行為，而是整間醫院有組織、有策劃、有配合的事，各個環節密切配合，受害人即使身體健康亦能檢查到有疾病。據在治療室工作的徐某供稱，醫生讓受害人做檢查，都會對應到有指定結果，甚至給受害人「治療」的藥物亦是有問題。例如利福平是一種治療結核病的藥物，對消化道和肝臟有一定的副作用，尿液會變成橘紅色。只要醫生開的治療單上寫上「吃藥」二字，「大家都心領神會，指的就是利福平」。為讓受害人看到治療效果，醫院亦會在受害人的尿袋動手腳。當治療完成後，醫生會讓受害人親眼看到所排出的尿液含有沉澱物，顯示成功「排毒」。

在治療室工作的徐某供稱，醫生讓受害人做檢查，都會對應到有指定結果，甚至給受害人「治療」的藥物亦是有問題。（影片截圖）

報道稱，醫院利用各種手段誘騙受害人，最核心就是「提刀加價」，手術醫生在手術台上臨時加價牟取暴利。受害人之一的楊先生一直懷疑自己有「男性功能障礙」方面的問題。楊先生詢問後，醫生立即稱「問題非常嚴重」，必須要開刀檢查。但在手術室內，楊先生多次被指發現有各種突發問題，短短數小時就經歷三次生殖器官手術，總共花費近兩萬元。楊先生其後又禁不住勸說，先後兩次到醫院接受所謂的修復手術。事後經傷情鑑定，楊先生的生殖器官已經嚴重彎曲變形，達到輕傷二級的程度。

歷經多次「手術」後，楊先生的生殖器官已經嚴重彎曲變形，達到輕傷二級的程度。（影片截圖）

報道最後指，遵義歐亞醫院之所以能夠胡作非為、輕鬆逃避監管，與個別政府部門的不作為、亂作為、庇護甚至縱容有關。遵義市紀委收到有關的問題線索之後，立即組成專案組進行調查，給予15名幹部黨紀政務處分，14人進行誡勉談話。另有1人涉嫌受賄犯罪，已被移送司法起訴。

（央視新聞）