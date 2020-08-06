拍賣舊物惹「脫鉤前兆」猜測　美駐華使館：更替二手物品正常環節

中美關係惡化，近期更出現互關領事館的情況。美國駐華大使館周二（4日）在北京舉行舊物公開拍賣會，包括有家具、電器、電腦或其他有破損的物品。 內地網民紛紛猜測駐華大使館拍賣舊物的動機，「剛剛關閉的美國駐成都總領事館都沒見拍賣財物，如今這是要撤離的節奏？」，甚至有網民解讀為中美關係又有新動向。 美國駐華大使館的官方微博則在周三（5日）澄清，這次拍賣是「使館更替二手物品的正常環節」。

大批市民一早趕到拍賣品倉庫參與競投，冒酷暑烈日輪候一個多小時進場。（影片截圖）

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美國駐華大使館的官方微博稱：「大使館會定期更換舊家具、車輛和其他物品，通常每年安排一至四次拍賣來處置美國政府不再需要的這部分財產。這些拍賣是大使館更替二手物品的正常環節。通常我們一年中舉行兩場財物拍賣和兩場車輛拍賣，但由於COVID-19，8月4日的這場是今年的首場拍賣。」

美國駐華使領館在官方Twitter上有發文澄清「脫鉤前兆」是謠言。（網上圖片）

美國駐華使館官網也發布了本次拍賣的相關信息，表示本次拍賣物品包括「家具、電器及其他有破損物品」，還表示美國使館對拍賣產品的品質和狀態不做保證。

▼圖輯｜到拍賣會圍觀的市民不滿80個雪櫃要「打包」買走▼

據早前報道，拍賣當日北京的氣溫高達37°C，不少內地民眾冒酷暑烈日，專門到現場圍觀感受氣氛。現場畫面可見，倉庫中堆放著許多櫃、梳化等家具。報道稱，由於是「跳樓價」大平賣，不少市民冒著高溫天氣專門來到現場「趁墟」，但卻敗興而歸。其中一位到現場圍觀的市民表示，「全是舊貨，不能拍照，而且還得打包買，誰能一次買80個冰箱和40個櫃子？」還有市民稱，「全是舊電腦，也不知道能不能用，不敢買。」

（綜合報道）