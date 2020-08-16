【多圖】因盜竊敗露殺人報復致3死1重傷　江西漢潛逃8日終落網

江西撫州近日發生一宗入室殺人案，疑犯曾春亮因盜竊行跡敗露後懷恨在心，為了報復，他8月8日入室殺死一對老年夫婦，並致兩人的7歲孫子重傷；在潛逃期間又再次作案，殺死一名村幹部。案發後，撫州一名輔警在偵辦該案時不幸遭遇車禍身亡。 據撫州警方消息，曾春亮潛逃8日後，於今日（16日）下午4時27分，在樂安縣山碭鎮航橋村附近被警方抓獲，案件正在進一步偵辦中。

8月16日，曾春亮被警方拘捕。（新京報）

+ 6 + 5 + 4

8月16日下午4時左右，大量警力調撥至樂安縣山碭鎮厚坊村一側的東陂灣一帶，每隔數分鐘，就有特警和公安的車輛駛入，現場警員透過無人機喊話：「曾春亮，你已經被包圍，請立即下山，投案自首」。

國道238航橋村路口一名超市老闆稱，下午4點18分，曾春亮騎着電單車經過該處時被警員攔下，警員詢問其是否為曾春亮，對方回答「是」。目睹拘捕過程的村民稱，曾春亮試圖駕電單車逃跑，但被警員前後夾擊，隨後曾春亮停下電單車，雙手抱頭，被警方控制。其電單車的塑膠桶裏放有一把錘子和一把尖刀。

此前，對曾春亮的搜捕工作已持續數日，周邊村鎮多警力加入搜捕，樂安縣武裝部也調配各鄉鎮民兵增加布控，上千名各類人員投入到搜捕工作中。期間，警方還曾將懸賞金額從5萬元人民幣提升至30萬元。

8月8日發生命案當日，屋內CCTV片段顯示，疑犯曾春亮手持錘子上樓。（影片截圖）

據早前報道，7月22日撫州市樂安縣山碭鎮山碭村的康樂瑩家中闖入一名竊賊，一度拿螺絲刀要傷害康的母親，最後將康的哥哥捅傷，逃跑前威脅若報警就殺死他們全家。後來，該戶人家因害怕而選擇報警，警方根據供述和線索查到疑犯是曾因盜竊兩度入獄、今年5月剛被釋放的曾春亮。

不過，當地警方沒有將此案定性為盜竊或者刑事案件，而是定性為非法入室，理由一是曾春亮入室之後並沒有搶劫盜竊的行為，二是家屬受的都是皮外傷。但康家人多次強調擔心犯人還會作案，希望警察重視。7月24日，康樂瑩的大嫂在家中三樓床底再次發現疑似作案工具，包括手電筒、手套、螺絲刀等，於是家人再次報警，希望警方早日將犯人抓捕歸案。

+ 6 + 5 + 4

報警後，康家人在家中安裝閉路電視，可惜悲劇還是發生。閉路電視畫面顯示，8月8日早晨7時左右，曾春手持錘子上樓後，傳出錘子敲擊的聲音。當日下午4時左右，康樂瑩的姐姐回家後發現，母親倒斃在廚房，喉嚨多處被刺穿，身上有多處傷口，「锤锤致命，刀刀见骨」，父親和孩子也倒在血泊中。最後只有孩子倖存，但至今仍未脫離生命危險。

內媒報道指，案發時，康家後門的監控已經被曾春亮毀壞，沒有拍到他如何入室以及作案後如何逃走。慘案發生後，當地警方將案件定為重大刑事案件，發出懸賞通告，通緝曾春亮。

曾春亮據報在潛逃過程中再次犯案，殺死一名村幹部。（微博@心口有酒窩）

及至8月13日，撫州市樂安縣山碭鎮一位村幹部表示，曾春亮在潛逃過程中再次犯案，殺死該縣醫保局駐村幹部桂高平。此後，曾春亮消失在厚坊村附近的深山中，不見蹤影。

同日下午，《澎湃新聞》再報道稱，針對曾春亮畏罪潛逃一事，該縣公安局龔坊派出所一名22歲杜姓輔警在S313省道盤查過往車輛時，被一輛貨車撞倒身亡。知情人士稱，曾春亮案發後，這名輔警擔心疑犯坐車逃走，在盤查過往車輛時出事。

撫州警方受到質疑後，曾在微博發文稱「不希望受到委屈和無端的指責」。（微博）

值得一提是，曾春亮殺人案曝光後引起外界關注，有網民質疑當地警方辦案不力，責怪其當初不夠重視案件，沒有及時抓捕歹徒，才導致多人死傷。為此，撫州警方8月10日在官方微博上發布一則帖文稱，「我們一直努力工作，無論是為民服務還是打擊犯罪。我們可以辛苦、勞累，甚至可以奉獻出自己的生命，但是我們不希望受到委屈和無端的指責。」，並與前來留言的網民發生口角，不過上述帖文隨後被刪除。

（綜合報道）