河南女登記結婚時竟被告知「已和五人結婚」　為撤銷紀錄告上法院

河南的尚女士與男友前往婚姻登記處辦理婚姻登記時，竟被告知她已經與五名男子分別在山東、河北、安徽及江蘇登記結婚，所以不能再辦理結婚登記。 由於其中一間涉事民政局拒絕撤銷尚女士虛假的婚姻登記紀錄，尚女士決定訴諸法院，近日終獲勝訴。

其中一間涉事民政局拒絕撤銷尚女士虛假的婚姻登記紀錄，尚女士決定訴諸法院。圖為視像審訊情況。（《現代快報》）

內媒報道指，2019年12月10日，尚女士與男友前往婚姻登記處辦理婚姻登記。當時婚姻登記處卻告知尚女士，根據紀錄，尚女士在2004年9月至2005年7月間，與五名男子分別在山東鄒城、河北定州、河北圍場、安徽阜陽、江蘇如東登記結婚，所以不能再辦理結婚登記。

尚女士便向公安機關報案，同時要求包括江蘇如東縣民政局在內的五地民政部門撤銷其相關的婚姻登記紀錄。但如東縣民政局答覆稱其沒有撤銷權限，拒絕了她的申請。隨後，尚女士訴至南通經濟技術開發區法院，要求撤銷如東縣民政局於2005年7月作出的婚姻登記紀錄。

案情指，尚女士的這一次婚姻登記發生在2005年7月19日，當時一名沈姓男子與持有尚女士身份證和戶口本的女子，在如東縣民政局的婚姻登記處辦理了結婚登記，後來該名女子不知去向。

法院經審理認為，如東縣民政局將毫不知情的尚女士登記為婚姻一方，明顯違法，是無效行政行為，如東縣民政局不能以沒有職權為由放任該錯誤信息的存在。法院最後要求如東縣民政局對錯誤的婚姻登記信息予以刪除。

（《現代快報》）