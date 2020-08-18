【中印衝突】西藏軍區舉行多兵種實彈射擊演練　殲20首現邊境

官媒《人民日報》8月18日發布一段有關西藏軍區高原練兵的影片，引發關注。 此外，中國網絡流傳的衛星照顯示，位於新疆的和田機場出現兩架殲-20隱形戰機。雖然目的不明，但殲-20所在的機場距離中印邊境僅300多公里，距離拉達克軍事重鎮列城僅有380公里。

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報道指，西藏軍區近期在海拔4600多米的喜馬拉雅山脈中段進行一場多兵種、多火器高原實彈射擊演練，以檢驗多兵種火力協同打擊能力。

演練出動榴彈炮分隊、遠程火炮分隊、防空分隊。其中出現的重型裝備包括PHL-03型遠程火箭炮，最大射程超150公里；PLC-161車載122毫米榴彈炮，則是最新版本的數字化炮兵系統，擁有很強的快反能力；紅旗-16防空導彈，可用於攔截戰機、巡航導彈等，最大射程70公里；紅箭-10反坦克導彈能攻擊坦克、裝甲車、低空直升機，最大射程超10公里。

演練中，首先是防空分隊利用紅旗-16將來襲導彈攔截擊落，隨後，遠程火炮發射精確制導彈，模擬攻擊敵方縱深指揮所、導彈發射架、通信樞紐等，全面摧毀敵後方指揮通信和重要反制武器。

隨後，牽引榴炮、車載榴炮、火箭炮等採取齊射、急促射等方式，對敵方前沿模擬陣地、地堡、兵營等目標，實施火力覆蓋。隨後導彈發射車對敵堅固殘存目標實施精確摧毀。

從此次演練可以看出，一旦中印戰事開啟，那麼中國軍隊先會攔截摧毀印軍的空中偵察和用於攻擊的目標，隨後利用遠程火力優勢，切斷印軍後方與前方的指揮、通信鏈路，然後集火攻擊印軍前沿陣地，直至消滅殆盡。

不過，針對有被攻擊的風險，印軍亦強化在邊境地區的軍事實力，除加快向邊境投送人員裝備外，還部署諸如先進武裝直升機、空優戰鬥機、先進地面裝備等。

其中，印軍從法國進口的「陣風」戰機被寄予厚望，認為其能夠有效應對中印邊境的中國空中力量。一些印度媒體甚至喊出「陣風」可以擊敗殲-20。

8月17日，中國網絡流傳的衛星照顯示，位於新疆的和田機場出現兩架殲-20隱形戰機。雖然目的不明，但殲-20所在的機場距離中印邊境僅300多公里，距離拉達克軍事重鎮列城僅有380公里。

另外，衛星圖也顯示，和田機場除殲-20外，還部署過至少6架殲-8系列戰機、2架空警-500預警機、2架運-9運輸機、24架殲-11系列戰機。