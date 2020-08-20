淘寶商家出售偽造高校錄取通知書　260元有齊學校印章和家長信

廣東雷州市調風鎮一名學生高考分數只有200多分，卻花錢偽造清華大學錄取通知書瞞騙家人。事件在網上引起熱議後，有內地傳媒揭露，淘寶網上有多名商家聲稱製售假高校錄取通知書，價格從180元到200元（人民幣．下同）不等，會蓋上高校印章。 有內地律師指出，偽造印章既可能涉嫌治安違法，也可能涉嫌犯罪。雷州市公安局事後表示，曹某的行為屬道德範疇，且沒有造成社會危害，不屬於違法行為。

偽造通知書的高考生曹某（左）與父親。（網絡圖片）

曹某家人掛起橫額並點燃炮仗慶祝其「考取」清華大學。（網絡圖片）

據此前報道，調風鎮一名居民稱，前述高考生曹某的錄取通知書是花3000元訂做。有村幹部將曹某的「錄取通知書」發到當地政府工作微信聊天群組，鎮長陳某漢看到通知書上有錯字，覺得不真實，經湛江市教育局工作人員核實後證實是偽造。在此之前，曹某的家人信以為真，還為他拉橫額、燒炮仗慶祝「考上」清華，甚至準備要大排筵席及大肆遊行。

內媒《澎湃新聞》揭露，在淘寶網檢索關鍵詞「錄取通知書」，會出現多間聲稱可訂製高校錄取通知書的店鋪，包括專科、本科、研究生錄取通知書。部分商品展示頁附有多家高校錄取通知書封面圖片。

其中一名商家稱，訂製高校錄取通知書分為單獨訂製和套裝兩類。如果只訂製高校錄取通知書，售價200元，通知書將按照學校樣本訂製；如果訂製套裝，售價為260元，套裝包含通知書、入學須知、入學登記表、家庭調查表、貧困資助申請表、信封、家長信、國家資助宣傳彩頁、參軍宣傳彩頁和EMS空白手寫快遞面單。如需訂製學校專用信封，需付費200元。

根據商家提供的名單顯示，可訂製包括重慶師範大學、上海師範大學、電子科技大學、中央音樂學院等幾十所高校的錄取通知書。「一周左右收到貨，3-4天出電子版。」商家提供的錄取通知書圖片則顯示，通知書正文頁印有學生學號、錄取學院、專業和條形碼。

此外，錄取通知書均蓋有相應學校的印章。對於訂製錄取通知書的真實程度，商家稱，「你要說一模一樣肯定不現實，你也不會相信。」

▼圖輯｜內地各高校官方正版錄取通知書（點圖放大）▼

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內地律師認為，偽造印章既可能是治安違法行為，也可能是涉嫌犯罪。區分的關鍵在於社會危害性，即所造成的後果嚴重性。律師稱，鑑於社會危害性不大，對於上述雷州當事高考生購買偽造的清華大學錄取通知書，可以從寬處理，治安處罰即可，不必追究刑事責任。但偽造公章制作假錄取通知書並售賣者，按照法律應被查處。

（澎湃新聞）