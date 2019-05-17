【椰樹椰汁】包裝長遭國人恥笑　設計系老師卻指：是Mondrian風格

作為一間飲品廠商，很少有人能像內地飲品「椰樹牌椰汁」那樣，在設計界也能擁有一席位？字體一定要「大」，顏色一定要「艷」，10年堅持沿用一套設計：word排版的字體、加上艷麗的配色，2019的包裝只有「升級」，沒有隨波逐流…… 看着下方的包裝想想，是不是覺得這個包裝很俗很老套？如果你真的這麼想，那說明：你，不懂設計！

看着下方的包裝想想（按圖放大），是不是覺得這個包裝很俗很老套？如果你真的這麼想，那說明：你，不懂設計！

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網上流傳有外個設計學院以「椰樹牌椰汁」的包裝作配色教材（設計清單Instagram截圖片段）

網上流傳有外個設計學院以「椰樹牌椰汁」的包裝作配色教材：「這個瓶子的設計，看起來毫無邏輯，但是其中隱藏着，蒙德里安的審美觀念！」

蒙德里安，何許人也？荷蘭畫家，皮特．科內利斯．蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian，1872年3月7日－1944年2月1日）抽像風格派最核心的人物，風格派運動幕後藝術家和非具象繪畫的創始者之一，對後代的建築、設計等影響很大。

強烈的色彩對比，文字排版和方塊分割相疊加，整體設計完美體現嚴謹耿直的品牌精神，與香港招牌設計風格有相同之處。這種招牌風格在其他東南亞城市也很常見，這非常魔幻，非常Cyberpunk、十分多元化、十分包容！

蒙德里安（Mondrian）作品風格▼

看看外國的專業點評！以後誰還敢說椰樹椰汁包裝像貼滿街招的電線桿？

當然，我們在高興之餘發現了這條留言。原來，片中外國教師展示的椰樹包裝並不是原包裝。而是知名設計師NodYoung，帶學生重新設計過的。

▼▼網友、NodYoung留言，更多學生設計作品欣賞。（點擊圖片觀看）▼▼

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兩個方案從眾多設計中脫穎而出，新包裝既傳承了椰樹牌椰汁一貫的風格。字要多、字要大、主色調紅黃藍不變，又做了新的創新。重新排版與降低飽和度後，竟然覺得有一種復古潮牌之感。

其實設計師也不是第一次為椰樹牌椰汁設計包裝了，許多設計師之前都有做過努力。ADHD實驗室用寶麗來風格為椰樹牌椰汁重新設計的包裝，也有一個設計平台上，設計師TellViki為椰樹牌椰汁重新包裝。

▼▼ADHD實驗室、TellViki作品（按圖放大觀看）▼▼

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脫離了原本包裝設計的椰樹椰汁，是不是怎樣都不如原包裝讓人印象深刻？

其實椰樹椰汁，這種簡單粗暴的設計，也曾被日本一知名設計師一眼相中。不僅稱它為「了不起的設計」，還要每天早上都喝上一杯。日站君很想告訴他，買到的很有可能是過期的，最新包裝已經改成30年了......

這位有着迷之審美的設計師，叫做高田唯。早前在上海辦了個展，海報長這樣......似乎能理解，他對椰樹椰汁一見鍾情的原因了。這簡直是跨越國界的惺惺相惜啊！據說靈感來自於隨處可見的花花綠綠「電單車擋泥板」，是了，幾乎一模一樣。

▼▼高田唯網上發文、作品。（按圖放大）▼▼

椰樹椰汁不僅在設計界站住了腳，而且同樣已經開始征服國外的設計，可謂影響深遠！

【本文獲「設計清單」授權轉載，微信公眾號：sucai2050】