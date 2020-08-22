王思聰投資「比心陪練」遭官媒點名　用戶提供視頻裸聊及性服務

「網遊陪玩」是指有人在網上為遊戲玩家提供陪伴陪練服務，並以此獲取報酬。內地官媒《人民網》周四（20日）刊文揭露，萬達集團董事長王健林獨子王思聰投資的「比心陪練」App上有陪練師向玩家兜售涉黃服務，主要是視頻裸聊和性服務。 比心陪練周五（21日）回應稱，已採取帳號凍結、列入黑名單風控系統等措施。

陪練師稱可提供全國服務，客戶滿意付款。（人民網）

據介紹，遊戲陪練平台「比心陪練」目前有超過3000萬遊戲玩家用戶，超過300萬平台認證的遊戲陪玩「大神」，其中已有近150萬人通過遊戲技能分享賺取到收入，曾獲IDG資本投資，王思聰的普思資本投資的上海網魚網咖也是股東。報道指，王思聰此前也曾在比心陪練平台註冊帳號，他給自己設置陪練價格是666元（人民幣．下同）/1小時，成為遊戲陪練領域價格最高的人。

《人民網》近日調查發現，該平台一些女陪練師在幕後團夥指揮下，主動向玩家們兜售「深夜服務」。有「陪練師」給自己標價是視頻裸聊188元/20分鐘，露臉價格是388元/20分鐘。在雙方視頻裸聊中，「陪練師」可以通過語音交流和指揮，驗證是否真人表演。

《人民網》記者嘗試在比心陪練聯繫兩名女陪練師，通過微信付款後，二人便主動發來影片。「視頻中，她們邊說挑逗性語言，邊做不雅動作。」

一名「陪練師」的幕後團夥指揮者陳晴（化名）透露，自己提供女陪練師外出去服務，分為包夜和快餐，價格分別為5000和2500元。她再三保證，自己可以在全國提供服務，客戶通過照片選人，滿意後再付款。陳晴還說，酒店不安全，客戶可以去女孩家中，而女孩去客戶家必須先付100元定金，一旦不滿意，也能保障女孩來回路費。

女陪練師王琴（化名）認為，陪玩領域涉黃問題非常嚴重，她指涉黃又分為線上和線下，線上是在遊戲直播過程中，女陪練師通過隱晦性暗示或主播在直播中裸露。線下主要看陪練師和玩家的關係，「線下兩人發生什麼事，這些不好說，畢竟你情我願，是否涉黃難以界定。」

比心陪練發出關於加強內容審核的聲明。（微博）

事件引起熱議後，比心陪練發出關於加強內容審核的聲明指，經過緊急排查，針對當事人在比心平台上的上好，在接到用戶舉報和風控系統識別告警後，平台已採取帳號凍結、列入黑名單風控系統等措施。

比心陪練強調，平台會嚴格遵守國家法律法規規定，抵制未被公序良俗的低俗內容，歡迎公眾監督。

（綜合報道）