【新冠肺炎】方便追蹤顧客？深圳福田超市規定用現金購物須登記

內地部分地區新冠肺炎疫情反覆，廣東省陸豐市在上周五（14日）出現1宗本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的酸奶銷售員，其2名深圳同事及在陸豐與她有接觸的3名家人被判定為無症狀感染者。 為防控疫情，深圳市近日出台措施，市民買退燒藥要登記身份證號和電話號碼。此外，深圳福田區有超市規定，購物時若使用現金，也要登記姓名、手機號碼、身份證號碼、住址等資料。

深圳福田區某超市的「使用現金需登記」的溫馨提醒。（超市員工提供/澎湃新聞）

近日網傳深圳市福田區梅林街道一間超市貼出「由於政府要求，使用現金必須做好人員登記」的規定。福田區梅林街道辦事處梅都社區周一（17日）回應稱，為防控疫情，福田區食藥監局根據上面的文件精神，下發了「使用現金需登記」的相關規定。

涉事超市工作人員也證實，超市於前幾日接到福田區食藥監局的通知，在上周六（15日）貼出這一規定，使用現金的顧客需要登記姓名、手機號等。工作人員稱，登記模板由食藥監局下發，是為了防控疫情。

深圳福田某超市的「使用現金」登記表。 （超市員工提供/澎湃新聞）

早前報道，深圳水貝「盒馬鮮生」超市近日有三名員工染疫，其中一名病例在汕尾陸豐確診，另外兩人在深圳判定為無症狀感染者。7月24日以來曾到過該超市的市民要接受病毒檢測。

據悉，不少內地市民已經擺脫現金支付方式，改用支付寶或微信等移動支付方式。此前有人指出，通過支付寶或微信後台可以獲取交易記錄，從而更好掌握用戶的位置及方便追蹤路徑，方便進行病毒篩查。但北京新發地疫情爆發後，針對網傳「提供交易數據鎖定35萬人病毒篩查」一事，支付寶和微信均回應稱，沒有提供過相關數據。

湖北防疫指揮部2月17日則曾經發布一份「全面開展發熱病人排查核查工作」的通告稱，「全面排查1月20日以來，各醫療機構就診的發熱病人、通過實體藥店購買或網上訂購降熱退燒止咳類藥品人員，掌握上述人員就診或購藥時間、姓名、公民身份號碼、現居住地址、聯繫電話等信息，並組織上門核實、後續檢測、隔離收治等工作。」

（綜合報道）