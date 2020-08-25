總投資逾千億元武漢弘芯恐「爛尾」　政府報告承認隨時資金鏈斷裂

據內地傳媒報道，湖北武漢東西湖區政府近日發布一份報告，承認武漢弘芯半導體製造項目陷入重大危機，被外界認為大有「爛尾」之虞。 內地《財新網》披露，武漢弘芯的資金、設備皆不到位，規劃中的14nm、7nm生產線啟動無期，員工卻要在「產線模擬」上「強攻」3nm項目，完完全全是「紙上談兵」。

據介紹，報告直指武漢弘芯「面臨挑戰」，「存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險」。此外，報告又稱弘芯二期用地一直未完成土地調規和出讓，加上項目缺少土地、環評等，無法上報國家發改委窗口指導，導致國家半導體大基金、其他股權基金無法導入。不過，報告目前已被刪除。

武漢弘芯二期用地仍是一片爛地。（集微網）

武漢弘芯在於2017年11月在東西湖區正式成立，號稱總投資1280億元（人民幣．下同）。隨後在2018年及2019年，武漢弘芯兩度入選湖北省重大項目，但離奇地在今年被移出。

內地媒體指出，今次武漢東西湖區政府的報告是武漢官方首次提及武漢弘芯當前危機，但實際上其在2019年底因訴訟造成土地被凍結後，業內關於武漢弘芯難以為繼的猜測早已此起彼伏。

報道稱，武漢弘芯前景不明朗，但在今年仍然被列入武漢市重大項目名單。根據武漢市發改委發布的《武漢市2020年市級重大項目計劃》，武漢弘芯在先進製造項目中排名第一位，截至去年底已累計完成投資153億元，預計2020年投資額為87億元。報道直指，已經完成的153億元投資，具體包括的內容不得而知。

武漢弘芯一期工程項目在去年7月舉行封頂儀式。（網上圖片）

武漢弘芯的註冊資金為20億元，但目前僅有持股10%的武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團有限公司，有兌現2億元的投資承諾，大股東北京光量藍圖科技有限公司實繳資本為0。

報道更稱，武漢弘芯原定計劃購置3560部設備，但目前一期項目生產線僅有300多部設備處於在訂購及進廠階段，規模大幅度縮水。與此同時，武漢弘芯的400名至500名員工，由於設備不足無法實際操作生產線而無所事事，「弘芯員工目前的日常工作都是『讀paper』、『寫PPT』，部分員工需要進行『產線模擬』，由員工『飾演』機台」。報道引述員工披露，武漢弘芯規劃中的14nm、7nm生產線遙不可及，但現時公司的「產線模擬」已經開始強攻3nm，「紙上談兵的戰場裏，弘芯進度遙遙領先」。

（綜合報道）