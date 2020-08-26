【深圳特區40年】港青深圳印象：靚咗好多　大商場同香港冇分別

今年是深圳經濟特區建立40周年，從小漁村到國際大都市，「深圳速度」舉世聞名。深圳毗鄰香港，兩地民眾也互動頻繁。在疫情爆發前，不少港人會在周末到深圳遊玩「叉電」，此外，也有不少港人在當地工作，發展事業，北上深圳如今已經成為許多香港青年的生活習慣。 《香港01》採訪了幾名90後香港年輕人，由他們道出對於深圳的親身體驗。

盧小姐大讚深圳的電子支付普及情況，幾乎任何活動都能使用電子支付。（受訪者提供）

港人月入在深圳「好使好用」

深圳是不少香港人閒時假日的好去處，相對香港而言，深圳有更價廉物美的產品及服務。受訪者文小姐坦言，香港物價高企，月入經常「唔見使」，但在深圳就「好使好用」。經常與文小姐作伴遊深圳的盧小姐則稱，深圳令她最印象深刻的地方是科技發展，「一部電話（電子支付）就可以搞掂晒所有野。」此外，另一名受訪者葉先生稱，深圳與香港在許多方面都已相當接近，甚至被迎頭趕上，「深圳玩嘅食嘅好多香港都冇添呀！」

文小姐自言喜歡旅遊，但無法經常乘搭飛機出國，故「深圳一日遊」就成為她與盧小姐的「例牌活動」，「雖然有啲地方仲係污糟少少，比唔上香港咁乾淨，但深圳真係唔使好多錢就有好多嘢玩好多嘢食嫁！」文小姐透露，有一次與盧小姐到深圳遊玩，參加當地的一日旅行團，整個行程連同豐富自助晚餐，兩人相加亦不超過1000港元，「平時返工生活壓力大，周末放假咁樣平平地玩下，真係幾正。」不過，文小姐認為深圳可以參考香港的做法，進一步加強城市清潔衛生，「有時真係會覺得，其實深圳係呢方面可以做多少少。」

文小姐與盧小姐有一次經深圳前往珠海旅遊，驚訝發現車票上亦有二維瑪，隨時可透過手機查閱班次時間。（受訪者提供）

90後盧小姐：只要一部電話就搞掂

盧小姐就大讚深圳的電子支付普及情況，「真係好神奇，點菜又好，埋單又好，只要一部電話就搞掂。」盧小姐講起第一次在深圳用電子支付的尷尬情況，「果陣我地諗住只係去玩一日半日，冇特別整到上網，結果去到先發現冇佢唔掂。」盧小姐指，當時在餐廳就座，正要點菜時，被店員告知可以用微信落單、埋單，對方更透露此舉會令上菜速度更快。盧小姐與文小姐都沒有辦理手機上網服務，一時之間不知所措，最後就見到店內有WiFi提供，「一條龍式」服務令盧小姐與文小姐的難題完美獲得解決。盧小姐稱，自從這一次後，她們再到深圳遊玩時已幾乎沒有帶現金，只備有零錢作交通費。

文小姐與盧小姐在深圳光顧餐廳，絕大多數都已經能夠透過手機微信掃瞄二維碼點菜。（受訪者提供）

盧小姐又稱，以往對深圳的印象是治安不佳，故前往遊玩時都不敢帶太多現金，結果亦不能暢快購物消費，「電子支付真係好方便，買咩都只要掃下二維碼就得。」盧小姐記得對上一次在深圳「掃貨」時買了不少新衣服，合共花費近千元，全部都是透過手機微信付錢。

而對於葉先生而言，深圳勝於香港的地方就是吃喝玩樂選擇多，「香港要食到好嘢實在太貴，深圳起碼平一半以上。」葉先生最喜歡與朋友到深圳的按摩店「放鬆一下」，以及走遍大街小巷尋找美食。葉先生更特別「教路」，香港大多數網購網站如今都會提供深圳較知名按摩店的優惠券，令港人得享更多優惠，「深圳已經唔算貴，有埋呢啲優惠券就更平，岩晒精打細算嘅香港人。」

深圳的地標級商場「寶安大仟里」在2019年的12月底正式開幕（點圖放大）：

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對於深圳一直以來的變化，文小姐、盧小姐及葉先生就不約而同表示「靚咗好多」。文小姐坦言，有時候在深圳的大商場閒逛，感覺與香港的朗豪坊、又一城等大型商場毫無分別，各式各樣的名店應有盡有。盧小姐亦稱，深圳如今已脫胎換骨，「同香港真係分別唔大，街邊可能仲會污糟少少，但商場入面乾淨企理到同香港冇分別。」葉先生就認為，深圳大有取代香港成為美食、旅遊之都美名的趨勢，「始終物價嚟講，香港同深圳實在差太遠，而且深圳好多舖頭服務仲要好好，香港真係要加油呀！」

檢疫措施嚴謹 房門外有人看守

深圳近年經濟發展蓬勃，對於不少香港人來說，除了吃喝玩樂外，同時也是發展事業的地方。從事市場營銷的蘇先生今年6月從海外回港後接受居家檢疫，近日因工作關係前赴深圳，現正在一間酒店內接受14天檢疫，因此對於兩地的檢疫措施體驗深刻。他表示，深圳的檢疫措施遠為嚴謹，「成個過程幾有序咁進行」，在他所處的樓層就有三四個身穿保護衣的工作人員看守，平均每個工作人員看管五六間房，檢疫人士幾乎不可能逃走。

蘇先生近日因工作關係前赴深圳，現正在一家酒店接受14天檢疫。（受訪者提供）

蘇先生又指，他和其他檢疫人士進入酒店時都使用位於後門的專用電梯，感覺酒店方面考慮周詳。酒店的服務不錯，外賣食品都由身穿保護衣的工作人員送到門口。除此之外，當地的街道辦還會每日為檢疫人士送上水果，「幾warm」。不過他原本以為酒店會包一日三餐，但酒店從未通知他相關事宜，直至在就餐時分未見有人送上食物，才知道需要預訂，他認為酒店的管理水平始終有待提升。

「領導就係一切」

蘇先生對深圳社會文化亦有自己的見解。他稱，香港相比，深圳當地的公司更著重威權管治，「領導就係一切」，下屬都不大敢主動提意見。蘇先生認為，深圳在市場營銷這一方面，由於大公司著重宣傳，肯花錢，所以發展得不錯，但規模較小的公司的市場營銷部門則發展不佳。

蘇先生表示，深圳近年發展很快，新建設的區域發展得很好，愈來愈像香港，但空間感卻更強，不像香港那麼侷促。對他來說，最深刻的是「人地個樓市調控政策好過香港好多」。此外，當地的年輕一代感覺更有公民質素，更有禮貌。