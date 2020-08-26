廣西漢殺害前妻後埋屍化糞池　再轉走15萬元人仔與朋友去旅行

近日，廣西梧州一名32歲女子到前夫位於玉林的住宅陪孩子過生日，其後被前夫殺害。疑兇更通過手機轉走死者15萬元（人民幣，下同），然後和朋友出去旅遊。

一名女子到前夫的住宅陪孩子過生日，其後被前夫殺害（點圖放大）：

內媒報道指，據疑犯陳某向警方交代，7月15日事發當晚，他要確認前妻楊蘭（化名）是否有外遇，於是搶她的手機。其間，兩人發生衝突。陳某為了不讓她出聲，用手臂勒住她的脖子，後來越勒越用勁，最終導致她死亡。

陳某將楊蘭殺害後，藏屍在家中衣櫃。等到7月16日凌晨，他再把遺體搬到化糞池，然後用泥土和垃圾填埋，進而掩蓋屍臭味。事發後，陳某不放心，還曾幾次返回來察看。

8月23日，玉林警方根據陳某的指認，從化糞池中挖出遺體，但由於掩埋時間已久，屍體面部已無法辨認。目前，警方正在進行屍檢和DNA比對工作。

據報道，陳某此前在接受媒體採訪時，曾懷疑楊蘭有外遇，並且認為她是因此才離婚的。陳某表示：「我曾經跑去梧州求她復婚，但她不同意，躲著我。」

在楊蘭家人看來，事件根本原因是陳某覬覦楊蘭的錢財，「都離婚了，不能是感情糾紛啊！」據了解，在楊蘭死後，陳某將她銀行卡上15萬元轉到自己帳號上，然後和一群朋友出去旅遊。目前，案件還在進一步調查中。

（綜合報道）