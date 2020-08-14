開棺驗屍確認潛逃兇手已經病亡　浙江警方終偵破41年前命案

浙江公安機關近日憑藉DNA鑑定結果，終於偵破一宗發生在1979年的兇殺案，其是全省至今歷時最久的命案積案。 據了解，警方在開棺驗屍後，確定41年前潛逃的兇手已經病亡。

當年的案發現場。（澎湃新聞）

案發在1979年3月28日，溫州永嘉山區茗嶴鄉的邵某，此前一直與同村另一名村民，就一棵板栗樹的歸屬問題多次發生糾紛。邵某在當天持刀準備砍削板栗樹，對方聞訊後趕來阻攔。結果就在扭打過程中，邵某抽刀捅刺殺人。邵某事後潛逃，由於當時條件限制，警方多次都未能將其抓捕歸案。

及至今年，警方展開「雲劍2020」命案攻堅行動，繼續偵辦該案。不過，案發至今已超過41年，不但所有證人均已去世，邵某妻子亦早已帶同孩子改嫁，並且改名換姓，下落不明。警方技術部門重新處理當年在現場提取的物證，但也未能獲取有效的DNA證據。

警方在走訪期間中意外獲悉，邵某有兩名親哥哥。（澎湃新聞）

但警方在走訪調查期間意外獲悉，邵某曾與村民談起自己被人看不起，要叫在另一條村的「親大哥」潘某撐腰。警方排查後發現，邵某是從另一個家庭過繼而來，其有兩個潘姓的親哥哥。邵某的親哥哥均已去世，但大哥遺有一個兒子潘某。警方發現，潘某在10多年前，曾將一具屍體帶回村中連夜埋葬，有可能就是邵某。

潘某供稱，二叔曾經在2009年來電，透露三叔因病去世，希望能幫忙在家鄉下葬。潘某指，三叔生前投靠在深山從事種植工作的親戚，直至2009年才找到住在浙江嘉興的二叔。

開棺驗屍後，確定41年前潛逃的兇手邵某已經病亡。（澎湃新聞）

警方尋得潘某三叔投靠的親戚，找到其唯一一張照片及已改姓的兒子林某。警方在潘某三叔埋屍地開棺提取相關檢材，與林某居住地的生物檢材進行DNA鑑定，確認死者就是當年命案的逃犯邵某。

（綜合報道）