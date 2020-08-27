妻子在自己眼前被公職人員猥褻 　山東男打傷對方遭拘10日賠廿萬

湖南永州少年踹傷猥褻男被刑拘的事件引起熱議後，內地媒體近日再曝光了一宗相似的案件。山東一名女子報稱曾經被公職人員猥褻，其丈夫看到後難忍心中怒火，對猥褻者拳打腳踢致對方受傷，最終受到10日行政拘留的處罰，並賠償了該公職人員20萬元人民幣。

據稱，事發在去年四五月份左右，涉事的鄭氏夫婦與一名劉姓男子吃飯談生意，劉男同時叫了一名邵姓男子出席。由於三名男士席間都喝了酒，最後由鄭太開車送各人回家。

據鄭太憶述，當時邵男在車上從後面伸手不斷摸她的胸部，「他一直摸我，一直摸我的胸，有的時候摸我屁股一下」。她指自己一開始沒有在意，以為邵男只是不小心碰了她一下，但對方一直摸她令她大感憤怒，於是扇了對方一巴掌。鄭男看到後，也開始毆打邵男。

相關訴訟材料顯示，當時鄭男因為氣憤先是扇了邵男兩巴掌，隨後又用左腳踹了邵男右腿。車輛停駛後，鄭男把邵男從車上拉下來，並踢了對方的左腿。後經法醫鑒定，邵男右脛骨遠端粉碎性骨折，所受損傷為輕傷一級。

涉嫌猥褻的男子被打後經法醫鑒定為骨折，所受損傷為輕傷一級。（影片截圖）

據悉，邵男後來以醉酒為由，曾向鄭氏夫婦賠禮道歉。但再過一段時間後，邵男以自己被打到骨折為由，起訴鄭男並索賠19.5萬元。鄭男其後因故意傷害罪被行政拘留10天，雙方也在這段時間內協商解決事件。

當時鄭男在大學讀書的女兒申請入黨要「政審」，他怕事件對女兒有影響，於是向邵男賠償了20萬元，對方表示不再追究。

鄭太指，自己沒有因為這件事埋怨丈夫，「他是在維護我，感覺像個大樹一樣有安全感，我感覺特別高興」。但她認為這件事不太公平。

鄭男的女兒也表示，她認為自己一家才是受害方，「父親可能是有點防衛（過當），但是也不至於賠償20萬吧。」她又指，邵男是一名公職人員，做出這樣不好的事，卻讓他們賠償精神損失費和誤工費並不合理。「我們不是主動地去侵犯別人，而是別人在傷害我們的同時，我們進行了一定的反抗。」

（漩渦視頻）