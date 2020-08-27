貴陽背豬漢網上爆紅　呢份工有咩咁特別？

貴州貴陽東山農貿市場唯一一名「背豬漢」朱啟伍，由於其獨特的職業令他近期在網上爆紅。 內地傳媒報道，朱啟伍從事「背豬」已有17年，背了近10萬隻豬。朱啟伍背一隻豬可以賺到15元（人民幣．下同）至20元，月入至少有6000元。 對朱啟伍而言，背豬雖然辛苦，但勝在時間短，「一個多兩個小時就可以結束」，早上7時多就能回家。

朱啟伍是貴陽東山農貿市場唯一一名「背豬工」。（影片截圖）

據介紹，朱啟伍在十多年前離鄉別井來到貴陽打工，其後就認識一位楊姓的大哥。楊大哥是市場的其中一名「背豬漢」，眼見初來乍到的朱啟伍一直沒到工作，盤川卻快將用盡，就提議「要不你去買個背篼，和我一起背豬？」為生計，朱啟伍就正式入行成為一名「背豬漢」。東山農貿市場當時有40多個豬肉攤位，「背豬工」背一隻豬可以賺到1元。

大約一年後，楊大哥回去四川老家，其他「背豬漢」亦陸續轉行，另謀出路。朱啟伍漸漸地就成為東山農貿市場內唯一一位「背豬漢」，如今背一隻豬可以賺到15元至20元。朱啟伍透露，「背豬」都有分旺季及淡季，冬天最忙碌時每天最少要背30隻豬，夏天相對輕鬆，但每天亦要背10多隻豬。

過去17年來，朱啟伍都是每天凌晨4時多就起床，洗漱後簡單活動下身體，就要背起背篼去市場上班。朱啟伍至今已背了近10萬隻豬，每隻豬都有約150公左右重，有時甚至會重逾200公斤。朱啟伍稱，去年曾經背過一隻有超過250公斤重的大肥豬，「案板都放不下。」

朱啟伍說，背豬雖然辛苦，但勝在時間短，「一個多兩個小時就可以結束」，早上7時多就能回家。（新華社）

朱啟伍坦言，朋友或老鄉多年以來都有勸說不如去外省打工，但都被他婉拒。朱啟伍認為，現時他每個月最少能賺6000多元，旺季時收入更會有上萬元。到外省打工雖然一個月也能賺到五六千元，但生活支出較大，並不劃算。

朱啟伍如今的住處是一間不到30平方米的出租屋，月租金150元。早上背完豬後，朱啟伍就會會回家洗澡煮飯，然後睡一會兒覺。其餘時間，朱啟伍一般待在家裡，或者到附近的公園走走。朱啟伍計劃，等將來孩子都長大找到工作，他就能夠「退休」，回老家與妻子一起種菜、養豬牛，「這也夠我們老兩口生活，不用花孩子的錢。」

（綜合報道）