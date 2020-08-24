【新冠肺炎】月入過萬專門幫學生挑網課　內地疫下催生「選課師」

受新冠肺炎疫情影響，內地網絡課程發展蓬勃，不少望子成龍的家長均為子女報讀這些課程。家長面對五花八門的網絡課程時往往一頭霧水，無從入手，於是催生出「選課師」這一門新職業。

內地有網店專門接待家長的教育諮詢，為兒童挑選合適的網絡課程。（網絡圖片）

「選課師」顧名思義就是為家長、兒童做「軍師」，幫助他們從大量的網課中，針對兒童的個性和能力來選出最適合的課程。90後的選課師徐艾葶入行3年多，為10後挑網課成為她的工作。她指家長會先把孩子的基本情況告訴選課師，然後選課師再根據行業經驗去給孩子篩選出1至3家機構，再通過試聽並根據孩子上課表現和老師的課堂引導能力，判斷孩子是否適合這個課程。

在徐艾葶所經營的淘寶店鋪上，可以看到包括英語和編程等多種課程的選課服務，價格大多為10元（人民幣，下同）左右。暑假接近尾聲，徐艾葶2個月下來接待了2千多名家長的教育諮詢。她表示，「大家喜歡並且看好這個職業，收入也不錯，基本都能過萬」。

選課師的黑板上密密麻麻記錄著各種課程的資料。 （大眾網）

淘寶教育方面表示，整體來看，目前選課師在淘寶上還屬於小眾職業，粗略統計選課師規模不過數千人，今年以來有明顯增長。

不過部分家長對於選課師還是持謹慎態度。石家莊的趙先生表示，總感覺選課師跟某些機構的利益是掛鉤的，還是自己親自做選擇更踏實些。

（綜合報道）