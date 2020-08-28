家人接連患病經濟壓力大　遼寧狠父捅死23歲親女：她死了全家解脫

常言道「虎毒不食子」，孩子都是父母的心頭肉，但遼寧錦州的一位康姓父親為了幫家人「解脫」，竟狠心持刀將患病的23歲親生女兒活活捅死。今年8月，康男因故意殺人罪被判無期徒刑。

遼寧一位父親殺死親生女兒，認為這樣可以幫家人「解脫」。（示意圖/資料圖片）

據內媒報道，康男的妻子透露，丈夫與女兒的感情一直很好，他們本來是一個和諧幸福的家庭，直到家人接連患病打破生活的平靜。幾年前，康男的公公因病做了手術，女兒小康其後又查出了腸梗阻病，康男妻子去年也做了手術。家裏經濟壓力很大，花了不少錢，「女兒的腸梗阻手術做完之後一直也沒好完全，得吃藥調理，否則一有着急上火的事就排便困難，心裏壓力也不小。」

鄰居也表示，康男平時挺老實，很內向，平時在家不怎麼出門。「他們家的經濟壓力確實很大，康男的妻子、父親和閨女都有病，做過手術，他閨女腸梗阻這病好多年了都沒治好。以前康男出門打工賺錢，今年因為疫情，一直沒出門打工。」

報道稱，康家積蓄逐漸見底，康男壓力倍增，最終精神崩潰。惟康男將這一切的源頭歸於女兒的病，他覺得女兒如果沒有患病本可以過得很幸福。康男到案後供述稱，「我想到女兒這個病，她特別痛苦，我們一家也很痛苦，有種生不如死的感覺。沒睡着時我就想怎樣解脫這種痛苦，我就合計殺了我女兒，然後我也挨崩（槍斃行刑）死了，我媳婦自己就會解脫了。」

康男因故意殺人罪被判無期徒刑。（網上圖片）

今年3月30日清晨5時左右，康男起床後計劃殺死女兒。據他憶述，當時妻子還沒有起床，他靜待時機，想等妻子不注意將才對女兒動手。又過了大約20多分鐘，女兒還在睡覺，康男妻子起床準備燒火生爐，從家門走出去。「（她）走到樓梯位置時，我就拿起一把刀想殺了我女兒，但是畢竟是自己女兒，我沒敢下刀，然後我在屋裏屋外徘徊了四五趟，終於我下定決心殺了我女兒。」

隨後，康男舉刀連續捅刺女兒胸腹部和背部數刀。「我女兒就醒了問我，『爸，你刺我啊』，我回答『爸對不起你啊！活的太壓抑了』！」康男稱，在說話的過程中，女兒開始掙扎。在她掙扎的過程中，康男又連續刺了女兒前胸正中間3刀，「當時我女兒痛得一直叫，身體也在抽搐，然後我就去廚房打電話報警去了。」

案發當日，康男投案自首。錦州市中級人民法院審理此案認為，康男持刀故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，且致一人死亡，但康男屬於自首，依法可從輕處罰。因此法院近日判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身。

（V眼看大連）