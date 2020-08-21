慎入｜陝西2歲男童遭親父摔死　網民質疑現場有人只顧拍片未阻止

一段長約7秒鐘的短片周四（20日）在內地朋友圈和微信群組瘋傳，片中一名男子兩次用力把一名男童舉起後重重摔在凳子上，孩子滾至地上，大聲啼哭。事發地點疑為居民家中，旁邊有人拍下男子摔人過程。 陝西寶雞市警方隨後通報稱，片中的男子酒後與女友就孩子的撫養權問題發生爭吵，致孩子受傷送醫。據內媒報道，男童經搶救無效已於周四晚間死亡。

男童慘遭親生父親摔死。（網上圖片）

報道指，短片中被摔的男童受傷後被送往寶雞市醫院救治，有知情人士表示，接診後，孩子先進行了心肺復蘇，經診斷為閉合性顱腦損傷、廣泛腦水腫、繼發性腦幹損傷等。

根據寶雞市警方通報，事發在周三（19日）晚上10時， 經調査，疑犯劉某酒後與女友馮某因兩人所生小孩（2歲6個月）撫養問題發生爭執，將小孩拋摔在椅子上，致小孩受傷。目前劉某已被刑事拘留，案件正在辦理。後經多方證實，男童因搶救無效已不幸離世。

有內地律師表示，如果摔人男子是幼童的監護人、看護人，其行為構成虐待，屬故意侵犯幼童生命、健康的傷害行為，且造成幼童身體多處受損、衰竭的生命危險，同時構成虐待被監護、看護人罪和故意傷害罪。

警方的通報暫時沒有說明短片是誰拍攝。（網上圖片）

事件在網上傳播後引起網民憤怒。不少人認為，為人之父如此對待自己的親生孩子，實在是有悖人性，就算是警情通報的「酒後」，也不能成為男子的擋箭牌。

也有網民認為，拍片的人在旁邊沒有全力去阻止男子傷害幼童，也有推脫不掉的責任。報道指，網傳男童媽媽為拍攝者的說法目前未得到證實，警方暫時也沒有說明短片如何傳播開去。