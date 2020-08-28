要求休產假員工寫「心得」惹議　涉事內地公司發信道歉：深感慚愧

內地一間傢俱設計公司要求女員工在放產假期間寫「心得」，此事經網民和媒體曝光，近日受到輿論關注。涉事公司周四（27日）在微博發布公開信向當事人道歉，並稱對事件深感慚愧。 公開信中透露，當事人最終決定與公司解除勞動合同，公司也將就後續賠償金和其他訴求與其協商。

微博日前瘋傳一封公司電郵，要求放產假的女員工寫「心得」。（網絡圖片）

此前一封工作安排電郵在社交平台流傳，內文顯示，公司人力資源部要求女員工在哺乳期每天完成一篇銷售心得，每小時要寫600字，一個錯別字扣50元，重複一句扣100元，晚交或漏交罰500元，此外，考慮其哺乳期視力不好，此任務為手寫。

據知情人士介紹，當事女員工8月20日在朋友圈中貼出電郵截圖，並指自己在這間公司已經6年多，因為休完產假不同意降薪就落得寫「工作心得」的結局。電郵截圖經過多人轉發後，「事情就一發不可收拾了。」8月26日，女員工在朋友圈中表示，事情發生後，她精神壓力很大，目前狀態不是很好。

事件引起熱議後，涉事公司「上海半木軒傢俱」在官方微博發出公開信稱，當事人最終決定與公司解除勞動合同，公司也將就後續賠償金和其他訴求與其協商。該公司在信中還表示，對事件「深深地感到慚愧」，強調讓哺乳期同事陷入這樣的壓力狀態並非本意，再次真誠地向當事人道歉。

據悉，女員工事後本來已申請勞動仲裁調解。但鑑於公司同意補償產假期間克扣的工資和津貼，已撤回勞動仲裁。目前雙方仍在協商後續事宜。

（澎湃新聞）