山西飯店坍塌｜八旬壽星痛失愛妻　瓦礫中男子緊抱兒子雙雙遇難

山西臨汾市襄汾縣兩層樓高的聚仙飯店在29日（上周六）早上突發坍塌，導致多人被埋。救援工作於30日（周日）凌晨3時45分結束，共救出57人，其中29人遇難，7人重傷，21人輕傷。 據內媒報道，事發時飯店正在辦壽宴，本來在當日慶賀八十大壽的老翁卻在這天痛失老伴和多個親戚。

壽宴主角痛失老伴和多個親戚（點圖放大）：

事發時李姓老翁的八十歲壽宴正在聚仙飯店舉辦，還請來了拉二胡、唱戲的表演者。有親歷者表示，事發時很多人因在外聽戲而避過一劫。而在坍塌發生時，李老翁也在飯店外面，因此未有受傷。李老翁形容，老伴被埋後，搶救出來時滿臉是血，不幸遇難，此外他還有6個親戚遇難身亡。他又形容飯店已經辦了一二十年，每天都有很多人吃飯，沒想到會出事。

李老翁又表示，他本來是農曆七月十二日（8月30日）生日，因為「孩子要上學」，便將壽宴提前一天舉辦，結果在這倒霉的一天出事。

山西一間飯店突發坍塌，事發現場一片頹垣敗瓦（點圖放大）：

此外，事故發生後，消防隊員在救援現場發現廢墟下一名父親牢牢抱住男嬰，兩人不幸遇難，消防員忍痛將他們分開。

有村民表示，坍塌飯店為預製板結構。飯店蓋了已經有20多年，20年前當地的房屋大部分都是預製板搭的，但飯店老闆嫌預製板蓋的房屋悶熱，有時候下雨也會漏，於是在上面搭了一層彩鋼板房。

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（綜合報道）