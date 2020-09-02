5歲女童疑遭男鄰居帶走性侵　全身受傷昏迷入ICU

黑龍江省哈爾濱市5歲女童媛媛（化名）上周六（8月29日）在家門口離奇失蹤，後來於翌日被一名年約54歲的劉姓男鄰居送回家，然而家人卻發現媛媛全身多處受傷，內褲上有血跡，懷疑曾遭性侵，送院檢查後證實下體嚴重撕裂，更因出現細菌感染而須緊急轉至深切治療部。警方現時已拘捕劉男，初步判斷他是酒後犯案，強調案件仍在調查中。

案發當日，劉男曾前來媛媛家中討酒喝，但由於他看起來一副醉醺醺的樣子，媛媛家人並未有拿酒給他；而媛媛當時則在家中看動畫，後來卻突然在家門口失蹤。媛媛祖母憶述：「估計可能是媛媛出來尿尿的時被他（劉男）給領走了。他（劉男）沒有娶妻生子，有時會前來討些剩菜剩飯吃，因此媛媛對他並不陌生，所以才會跟他走。現在看來飯菜都白給他吃了。」

家人其後四出尋找媛媛下落，並報警求助，然而眾人經過一夜努力，仍未能找到媛媛。至翌日清晨，劉男突然抱著媛媛現身，並聲稱是自己找到孩子並送回來；然而媛媛當時狀態異常，家人檢查才發現她身上多處受傷，內褲上有血跡，懷疑曾遭性侵。

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媛媛旋即被送往附近醫院接受治療，醫生診斷後證實其下體嚴重撕裂，背部、臀部、雙下肢、臉部及手部等位置有挫傷，且肺部、腸道受細菌感染，導致持續發高燒及昏迷，須緊急轉至深切治療部，現時仍未脫離危險期。

媛媛父親稱，目前他只希望孩子能成功保住性命，「我多​​麼希望讓我來替她承擔這一切。我平時在外打工，媛媛跟奶奶生活，妻子則在家照顧兒子。家中經濟情況本就不好，媛媛的後續醫療費還不知道要花多少，現在主要靠親朋好友籌款。」

警方則表示，初步判斷劉男是酒後犯案，強調現時以涉嫌強姦將其依法刑事拘留，案件正仍在進一步調查中。