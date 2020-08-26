女童稱玩手機時疑遭父摸胸　辯方指其父只為她按摩　並無性侵　

從事餐飲業的中年男子，涉在10歲女兒在玩手機時捏其胸部20至30下，女兒稱覺父的行為「作嘔」，事後向社工透露事件。其父因而被控非禮罪，他今（26日）在九龍城裁判法院否認指控受審。辯方盤問透過視像系統作供的女事主時指出，當晚被告替女兒按摩，但從沒侵犯她，認為女事主混淆了事件，女事主表示「唔知」。

現年約50歲的被告，被控在2019年9月28日在深水埗一單位內非禮女童X，事發時X只有10歲。X今天透過視像系統作供。

案發時母在睡覺姊在房間

控方在庭上播放女童X的錄影會面片段，X稱事發當晚，她與父親單獨在客廳，母親正在睡覺，而胞姊在房間內。X坐在椅子玩手機時，被告突然伸手穿過她腋下，隔著衣服捏她的胸部20至30下。

X稱，因怕遭被告責罵，所以沒作聲，但她對被告行為感到「想嘔」，後來將事件告知社工。

年約50歲被告否認在家非禮10歲女兒，案件在九龍城法院審理。(資料圖片)

事主曾冒母親簽名

辯方在盤問時指出，X曾對母親「講大話」，包括倒瀉水在床上後聲稱「唔知」，向母親謊稱去補習社，但事實上卻是出外玩耍，X承認曾發生有關事件。X也承認自己曾冒簽母親簽名，超額使用手機流量，致手機月費達800至1000元。

指事主混淆了按摩

辯方也指出，當晚被告曾替X按摩，侵犯事件從沒發生，X有機會混淆了事件，X表示「唔知」。辯方亦指，X怕其他人不相信她，所以沒在錄影會面提及按摩事件及當晚其胞姊曾在家中「走來走去」，X亦回答不知道。

聆訊明續。

案件編號：KCCC973/2020