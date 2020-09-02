制止餐飲浪費．有片｜小學副校長當面吃光學生剩飯　網民批不衛生

內地官方近日提倡制止餐飲浪費，被外界稱為「惜食令」。江西一間小學的女副校長為教育學生珍惜食物，竟然當著學生的面把學生的剩飯全部吃下，影片傳出後引發熱烈討論。不少網民批評做法不衛生，也有網民認為這名副校長是做騷。

女副校長把剩飯全部吃下，學生看得目瞪口呆（點圖放大）：

據內媒報道，在9月1日開學第一天，江西省婺源縣高砂小學的女副校長在學生面前將學生吃剩的早餐通通吞下肚。在影片中，女副校長吃著剩下的麵及油炸鬼，旁邊的學生看得目瞪口呆。

網友紛紛留言表示「一句口號，就可以讓這麼多人瘋狂，魔幻中國」、「這校長就不怕傳染病？」也有網友認為，「為人師表，言傳身教，這堂開學第一課非常有意義」。另外也有人指，吃剩飯竟然還專門拍攝下來，說不是做騷實在沒人信。

網民熱議：

「你這樣教孩子，孩子以後也去學吃剩飯，吃壞了肚子怎麼辦？」

「現在都在宣傳要分餐吃，聚餐用公筷，減少或避免交叉感染，很明顯，吃學生吃剩下的飯不利於衛生。」

「至於嗎？本來有很多種教育方式，偏偏她選擇了最尷尬的那一種。」

「學生一個個都看傻了。」

「都飽了，你還吃不也是浪費嗎？」

「學校食堂有的時候不管你吃多少直接給你把盤子裝滿，飯又難吃得不行，胃口不好吃不完很正常啊。」

（綜合報道）