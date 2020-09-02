制止餐飲浪費｜四川新規：農村辦宴席人數超百人　需提前兩天報告

四川1日（周二）出台新規，從10月1日起，在四川舉辦農村集體聚餐，聚餐人數超過100人的話需提前兩天向官方報告。

從10月1日起，在四川舉辦農村集體聚餐，聚餐人數超過100人的話需提前兩天向官方報告。（資料圖片）

西南地區盛行「壩壩宴」，主要指的是擺在曬壩、庭院，甚至是廣場等戶外空曠地帶上的 宴席。官方公布的《四川省農村集體聚餐食品安全管理辦法》（以下簡稱《辦法》），《辦法》所稱的農村集體聚餐是指農村家庭、其他組織或團體，在餐飲服務經營場所以外舉辦的各種群體性聚餐活動。

《辦法》對專業加工服務者的管理、舉辦要求、應急處置等都進行了規範，又規定農村集體聚餐承辦者（「壩壩宴一條龍」、「家宴服務隊」、農村流動廚師等），應當按照《四川省食品小作坊、小經營店及攤販管理條例》規定，取得食品攤販登記。

《辦法》要求，農村集體聚餐舉辦者或承辦者應當在集體聚餐舉辦前2日向官方報告，載明就餐時間、累計餐次、累計就餐人數、場地條件、主要菜品以及是否聘請專業加工服務者、所聘專業加工服務者健康證明、食品安全培訓等信息。

《辦法》對在舉辦農村集體聚餐過程中不得出現的行為進行了規定，諸如不能使用野生菌等高風險食品原材料；不能提供無合法來源的散裝白酒；不能使用亞硝酸鹽、非食用物質和濫用食品添加劑等。《辦法》又倡導婚喪嫁娶等紅白喜事從簡用餐，舉辦者按實際需要採購食品，承辦者在食品加工製作過程中做到物盡其用，避免浪費食材。

（綜合報道）