前台灣偶像歌手「可米小子」主唱成都當牙醫：想努力在這裡紮根

曾火紅一時的台灣男團「可米小子」主唱許君豪，2002年在採排中受傷，隨後退出娛樂圈。 據中新社報導，許君豪現在正在四川成都當牙醫，其醫術受到許多當地民眾的認同。現在，他已經在籌備開第二家診所。

台灣男團「可米小子」於2001年出道，曾打動過無數少女的芳心，後於2005年宣布解散。許君豪曾是「可米小子」主唱，然而在2003年，他在彩排中意外受傷，開口腔診所的父親鼓勵他重新考醫學院。「決定繼續讀書的過程很難，難在自己想清楚。」最終，許君豪決定從娛樂圈抽身，參加港澳台聯考。2004年，他被四川大學華西口腔醫學院錄取。

「當時沒人相信我會成為一名專業的牙醫。」許君豪2011年順利畢業，繼續去德國攻讀口腔碩士。2015年，他考取大陸執業醫師資格，選擇回成都創業。

為何是成都？許君豪說：「選擇一個城市發展，要看這裡的發展和規劃對你有沒有幫助，你又能貢獻什麼。」他表示，熟悉的成都作為新一線城市，發展速度快，惠台政策對台灣創業者亦充滿鼓舞。

創業後許君豪也曾遇到很多問題。他回憶，一開始患者只是來診所洗牙，很長時間內患者數量都沒增加。總結反思後，他發現問題出在溝通。「比如補牙，成都人的意思是缺了牙要補，我的理解卻是補齲齒。」許君豪說，之後他更加「接地氣」，站在成都人的角度想問題，慢慢建立了良好的醫患關係。

如今，許君豪的口腔診所在成都有良好口碑，也擁有不斷擴大的患者群。72歲的陳蘭英常來看牙，她就讚說：「許醫生不僅醫術高，也很有耐心，總是笑眯眯的，我們全家都在這裡看牙！」

許君豪目前在四川成都執業當牙醫。（中新社）

「你在這裡做事，有人重視你，有人關心你，會讓你想要更加努力在這個地方紮根。」許君豪說，父母也曾從台北來成都，參觀了診所後很久不願離開，一直拍照。「他們覺得我的選擇是對的，我也常跟爸媽講，我並沒有離開家鄉，其實就是從一個家回到另一個家的感覺。」

今年2月初，大陸新冠肺炎疫情嚴重，因擔心自己的患者，在台北過春節的許君豪決定提前回大陸。他從台北飛到首爾，再轉機才回到成都。

許君豪表示，他要在醫術上更上一層樓，同時也在籌備第二家診所。「我希望更多台灣年輕朋友，能夠把大陸作為一個家，也是一個創業的起點。」

四川省衛健委提供的資料顯示，截至2019年底，共有163名台灣籍醫師在川取得執業醫師資格，有6名台灣醫師在川開展短期行醫。

網民評論：

「這挺好的，偶像當不了一輩子，但是牙醫能做一輩子，離開演藝圈照樣能滋潤一輩子，很勵志。」

「這個跨行是真沒想到！！青春紀念冊初中的時候超愛聽的！」

「佩服這種受過萬眾矚目還能放下一切重新開創新事業的人。」