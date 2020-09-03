16棟樓放10萬個骨灰盒　天津公益骨灰堂違規變私人祠堂遭停業

公益性骨灰堂是為當地居民提供服務的設施，禁止對外從事經營活動，但天津濱海新區中塘鎮公益性骨灰堂卻被揭以私人祠堂的形式對外出售，該骨灰堂開盤兩月銷售額即逾1億（人民幣，下同），已基本銷售一空。 官方指該骨灰堂涉嫌違反規定，目前已責令該骨灰堂停止相關經營活動。

天津一處公益性骨灰堂被揭以私人祠堂的形式對外出售（點圖放大）：

內媒報道指，天津市濱海新區中塘鎮公益性骨灰堂佔地2萬多平方米，共有16棟樓，每棟六層，一層大約25個房間左右，樓房外形與普通居民小區無異。該骨灰堂以私人祠堂的形式對外出售，每個祠堂為一個獨立房間，每平方米售價從3000多元到7000元不等，中介參與倒賣後，每平方米價格甚至被炒到了近萬元。在整棟樓內，最貴的是地下室，「因為更接地氣」，閣樓相對價格較低，買的人少。

按照規定，農村公益性骨灰堂只能安葬本村死亡居民的骨灰或遺體，不得對外經營。但調查發現，中塘鎮公益性骨灰堂大部分都賣給了外地居民。骨灰堂自2011年「開盤」，不到兩個月，銷售額已經逾1億元。銷售人員稱，最多的時候，該項目7天賣了5000多萬元。現時骨灰堂除閣樓外已基本銷售一空。有工作人員表示，目前骨灰堂已「入住」3千多家族，骨灰盒數量接近十萬個。

陵園配套設施中，價格最貴的是三座漢白玉牌坊，據介紹一座牌坊耗資900萬元。（《界面新聞》）

據中堂鎮下轄萬家碼頭村村委會負責人表示，陵園配套設施中，價格最貴的是三座漢白玉牌坊，「一個牌坊就花了900多萬元」，工程總造價為3億元。

濱海新區民政局2日稱，已成立專項工作組開展調查核實。民政局指，中塘鎮鎮政府協調萬家碼頭村村委會提供土地並投資建設公益性骨灰堂，共分兩期建設。萬家碼頭村村委會對一期採取銷售模式，使用期限50年；對二期採取出租模式，租賃期限50年；涉嫌違反《天津市殯葬管理條例》有關規定。目前，已責令該骨灰堂停止相關經營活動。專項工作組對發現的相關問題線索將及時移交區紀委監委查處，查處結果及時向社會公布。

（綜合報道）