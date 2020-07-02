重慶男被「火化」後「死而復生」　家屬花14萬元喪葬費發現葬錯人

內地月前發生一宗離奇事件，重慶一名焦姓男子在4月病逝後火化下葬，兩個月後竟然「死而復生」回家。已經花費14萬元（人民幣．下同）喪葬費的焦男家屬，認為是醫院方面疏忽，並要求對方賠償損失。 院方則表示，當時曾通過派出所確認病人身份，而家屬亦曾為他確認身分，建議家屬採取司法途徑。

據內媒報道，焦男舅父劉先生6月24日向傳媒求助維權。據他介紹，他的外甥焦男患有精神類疾病，今年年初與家人失聯。今年3月，他們在重慶報案尋人。4月2日，劉先生接到重慶警方通知，說焦男可能在溫州市中醫院，其後與幾個親戚趕到溫州。

劉先生回憶，當時醫生告訴他，收治的患者患有肺結核引起的重度傳染病，情況非常嚴重，並建議將他立即轉往溫州市第六人民醫院接受治療。惟轉院後，患者病情實在太重，生存的機會渺茫，劉先生等人經過商量，決定讓「外甥」落葉歸根。沒想到途中，「外甥」不治身亡，因應防疫要求，遺體被直接運到重慶當地的殯儀館。焦男家人按照家鄉的習俗辦酒席、買墓地，前前後後花了14萬元，並將焦男的戶口注銷。

重慶焦姓男子因病過世火化下葬2個月後，竟然「復活」回家，令親友嚇出一身冷汗。（資料圖片／視覺中國）

及至5月26日，劉先生接到重慶警方的電話，對方稱在江西上饒的救助站找到一個自稱是「焦男」的流浪漢。劉先生當場嚇出一身冷汗，外甥還在世，「那之前那個從溫州運回來的人又是誰？」

6月5日，焦男在相關單位協助下返回家中，但由於精神疾病，始終無法清楚交代先前去向。不過，劉先生很不滿，認為這件事是院方疏失，既然死者不是他的外甥，他們根本沒義務支付喪葬費和醫療費用，並指院方應賠償損失。

據劉先生描述，當時病患戴著氧氣罩，是醫生一直強調病人患有嚴重傳染病，加上疫情防控，不允許他們靠得太近，所以他們也就未近距離接觸，因此釀出大烏龍。

醫院：病患由警方送來 家屬亦曾確認身分

醫院急診科主任劉曉受訪時解釋，病患是警方送來的，而且身上發現了焦姓男子的身分證。他回憶，當時醫生拿著身分證比對樣貌，不僅相像，還拍照給派出所比對，「醫生是沒有辦法確認病人身分的，肯定要通過派出所。」

急診科護士長朱婧也表示，當時病人身患多種傳染病，起初沒戴氧氣罩，只戴口罩，特別請家屬確認身分，「當時對方一共來了4個家屬，有一個在病房陪護，我還特別交代她，給病人倒尿時必須先戴上防護手套。他的媽媽、姊姊都來了，還照顧了一個晚上，怎麼會認不出自家人？如果家人都認不出來，我們醫護人員又怎麼認得出來？」

因此院方強調，他們已經善盡通知和救助義務，況且當時也請家屬來確認過身分，對方未提出任何異議。至於賠償部分，他們建議家屬採取司法途徑。

（溫州網）