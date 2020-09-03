昆明市民執煙頭換生活用品：400個可換1條廁紙　有人累計執上萬個

雲南昆明官渡區近日開展「煙頭不落地」活動，市民可以用撿到的煙頭兌換生活用品，50個煙頭兌換一對電池，300個煙頭兌換一把傘，400個煙頭兌換一條廁紙。 據內媒報道，自8月12日活動啟動以來，官渡區累計收集近300萬個煙頭，有市民一個人就撿了上萬個。

雲南昆明市民把撿拾到的煙頭帶到兌換點換禮品。（雲南網）

報道稱，近日官渡區小板橋街道小板橋社區服務站門口大排長龍，排隊的人都拎著一袋煙頭，等待工作人員清點後兌換廁紙等禮物。

其中一名市民王登巧來自昭通市巧家縣，近年在昆明打工，她從社區服務站出來時拎了一大包東西，非常開心。「閑著也是閑著嘛，我今天帶來了4500多個煙頭，已是第二次來兌換了，總的已撿了1萬個出頭。我覺得這樣挺好的，煙頭被我們撿光了，環境也變好了，我們還能得到小禮品。」

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據小板橋社區團總支書記李紅玲介紹，該社區兌換點是街道指定兌換點，自從煙頭兌換活動以來，街道共有300多名居民參與其中，已累計收集煙頭超過100萬個。「實在太受歡迎了，按規定我們是每周三上午9點半開始兌換，居民們從8點前後就開始排隊了。社區投入了近10名志願者開展收集活動，但到下午下班還有部分居民沒有兌換完，我們只好又新增了周五的兌換時間。」

據悉，這次活動規則是50個煙頭兌換一對電池，100個煙頭兌換一盒抽取式紙巾，200個煙頭兌換一袋紙杯，300個煙頭兌換一把傘，400個煙頭兌換一條廁紙。據介紹，活動啟動以來，官渡區9個活動點已累計收集煙頭近300萬個，超過2000名居民參與。

內蒙古呼和浩特市舉辦的撿拾煙頭活動中，市民可以用20個煙頭兌換一個雞蛋。（網絡圖片）

內地各省市一直都有舉辦撿拾煙頭兌換禮品的活動，內蒙古呼和浩特市早前可以用20個煙頭兌換一個雞蛋，河北遵化市則是用20個煙頭兌換1瓶飲品。

網民熱議：

「利用某些人喜歡貪小便宜的劣根性打掃城市衛生，是個好辦法。」 「煙民的福利來了！煙抽了，煙頭留著還可以兌換物品。」 「覺得論斤更好，不要浪費人力數。」 「方法好是好，側面反映出民眾還是需要自覺啊，別亂扔煙頭。」

（綜合報道）