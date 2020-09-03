制止餐飲浪費｜江西小學副校長吃光學生剩飯：用情景教學倡導節約

內地官方近日提倡制止餐飲浪費，被外界稱為「惜食令」。江西一間小學的女副校長為教育學生珍惜食物，竟然當著學生的面把學生的剩飯全部吃下，不少網民批評做法不衛生。 女副校長2日（周三），該副校長回應稱，她的做法的初衷是利用情景教學倡導學生節約糧食，也有特別提醒學生注意飲食衛生。

女副校長當日在學校食堂教學的情景（點圖放大）：

據內媒報道，事件的女主角為江西婺源縣高砂中心小學的副校長吳愛英。吳愛英表示， 在9月1日，她以節約糧食為主題設計了開學的第一課，地點就在學校食堂，對象是五年級的一個班。她當面吃下學生們的剩飯是想引起同學們對平時浪費食物的思考。

吳愛英描述，她提前讓學生上網搜一下相關資料，比如全中國每年浪費的糧食數量及大米是怎麼種的。至開學當日，他們吃完早餐後，她看到有些學生還有剩飯，就問他們這個場景平時是不是很常見，然後就把他們剩下的食物夾到自己的盤子裡吃了。

女副校長把剩飯全部吃下，學生看得目瞪口呆（點圖放大）：

吳愛英稱，這個環節主要是讓學生思考，他們這三十個學生浪費的食物，就夠她這樣的成年人吃飽，那全國呢？接著她又和學生討論了一下以後在食堂吃飯要注意什麼，有的學生就說胃口不好的時候少拿一點，或者把吃剩的帶回家給雞鴨吃。

對於網民質疑她的做法不衛生，以及有做騷嫌疑，吳愛英表示，她把學生吃剩的食物夾到自己的碗裡吃，並沒有直接用學生的碗筷。她又指，這次拍影片是因為電視台要來學校拍一些素材做新聞，電視台不來的話課堂也是會這樣上。

（綜合報道）