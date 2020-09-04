四川中學生泄私憤篡改百名同學中考志願　密碼123456太易猜中

四川西昌某中學早前有上百名考生的中考志願被惡意篡改，經警方調查發現，幕後黑手是這所學校的學生吉某某。 原來吉某某眼見自己升學無望，為泄私憤，在家中通過自己手機登錄中考志願填報系統，因輕而易舉猜中密碼，他擅自改動了同學的中考志願。目前吉某某已被警方刑拘捕。

警方查看吉某某的手機，證實該手機正是大量登錄考生帳號填報志願的終端。（紅星新聞）

據西昌警方介紹，今年7月30日，西昌市公安局網絡安全保衛大隊接到報警，該市某校學生發現自己的中考志願被篡改。學校在初步排查後，發現上百名學生志願均被篡改。當時志願填報已經停止，涉事的學生或將無法被錄取升入更高一級學府，面臨無法上學的嚴重問題。

西昌警方介入後，市公安局網安大隊抽調專人偵辦，查明有人非法破壞計算機信息系統，很快鎖定了涉嫌篡改考生志願的終端，發現為該校畢業學生吉某某使用。

警方經過走訪，發現吉某某正在山上放牛。山上放牛區域屬於野外林地，海拔高度近3000米，沒有通車公路。專案組從村組出發步行登山，在山上將吉某某截獲。警方隨後查看吉某某隨身攜帶的手機，證實該手機正是大量登錄考生帳號填報志願的終端。

吉某某已被警方刑事拘留。（紅星新聞）

警方表示，經調查，吉某某升學無望，為泄私憤在家中通過自己手機，複製班主任發在微信群組的2020年度初三畢業生名單，登錄中考志願填報系統，嘗試輸入密碼「12345678」，進入他人帳號篡改志願。目前吉某某已被刑事拘留。

警方介紹，根據反饋情況，當地招生辦「特事特辦」，延長受影響考生填報志願的時間，並組織學校逐一通知考生本人修改志願，確保考生有學可上。警方同時提醒，太簡單的密碼非常容易被別人猜到或被破解工具破解，一定要修改原始密碼，並呼籲不要在微信群組等公共平台發布涉及個人資料的內容。

（紅星新聞）